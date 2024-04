We wtorek w programie "Jeden z dziesięciu" Arkadiusz Kopeć mógł ustanowić rekord najwyższej sumy punktów z dwóch odcinków - regularnego i Wielkiego Finału.

Emerytowany nauczyciel w ubiegłym tygodniu zakończył grę w regularnym odcinku z wynikiem 713 punktów. Wtedy w finale trzykrotnie zgłosił się do odpowiedzi, po czym brał pytania "na siebie". Nie udzielił wtedy błędnej odpowiedzi 34 razy, aż do czasu, gdy padło pytanie o to, w którym państwie można zwiedzać Muzeum Guggenheima. Arkadiusz Kopeć wskazał jednak miasto, a nie państwo.