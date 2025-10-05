Bilet lotniczy możemy zwrócić bez ponoszenia kosztów. Tej informacji nie znajdziemy napisanej wytłuszczonym drukiem na stronie linii lotniczych. Nic dziwnego - przewoźnicy raczej zachęcają do podróży z nimi. Warto jednak znać przysługujące nam prawa. Jeżeli w ciągu 24 godzin od zakupu, anulujemy rezerwację, możemy otrzymać pełny zwrot środków. W Europie zasada dotyczy przede wszystkim tradycyjnych linii lotniczych i jest dobrą wolą przewoźnika.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych wynika z obowiązującego prawa i jest częścią przepisów Departamentu Transportu (DOT).

Które linie lotnicze umożliwiają zwrot biletu?

Z bezpłatnej anulacji biletu w ciągu 24 godzin od zakupu możemy skorzystać między innymi w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Dotyczy to również sytuacji, gdy zakupiona taryfa jest bezzwrotna. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie narodowego przewoźnika lub skontaktować się z contact center PLL LOT. Jeżeli jednak nie chcemy rezygnować z podróży, a jedynie zmienić jej datę, możemy to zrobić raz w ciągu doby.

Jak zapewnia LOT, ich konsultant zaproponuje dostępne opcje i dokona zmiany. Zmiana rezerwacji będzie bezpłatna pod warunkiem, że jest to ta sama taryfa. Proces wymaga jednak "pokrycia różnicy taryfowo-podatkowej do aktualnie dostępnej taryfy, ale bez dodatkowych opłat wynikających z warunków taryfy" - czytamy na stronie PLL LOT.

Opcję bezpłatnej anulacji oferuje również Lufthansa. Z tą różnicą, że można to zrobić, jeśli rezerwacja została dokonana co najmniej siedem dni przed odlotem. Zwrotu biletu bez ponoszenia kosztów można dokonać przez stronę internetową przewoźnika. Jeśli lot rozpoczyna się poza Stanami Zjednoczonymi, za anulację trzeba zapłacić 15 euro.

Korzystając z call center niemieckiego przewoźnika, zapłacimy 20 dolarów - taką samą opłatę uiścimy, zwracając bilet na lotnisku. Istnieje również możliwość zwrotu biletu do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży. Zależy to jednak od warunków zakupionej taryfy oraz wykorzystanych odcinków lotu. Informacja o tym, czy nasz bilet podlega zwrotowi i na jakich warunkach, znajdziemy w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji w sekcji "Warunki taryfy".

Podobna zasada obowiązuje w Finnair. Rezerwację możemy anulować bezpłatnie w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu. Pełny zwrot kosztów otrzymamy, jeśli bilet zakupiliśmy przez stronę lub aplikację przewoźnika, a nasz lot odbywa się za nie mniej niż 7 dni.

Wyjątkiem są loty rozpoczynające się w Korei Południowej. W tym przypadku data wylotu nie ma znaczenia. Pełny zwrot obejmuje koszt lotów, dodatkowych usług zakupionych podczas rezerwacji oraz podatków. Anulacji można dokonać w sekcji "Zarządzaj rezerwacją" na stronie Finnair.com.

Bezpłatne anulowanie rezerwacji - o czym należy pamiętać?

Bez ponoszenia kosztów z biletu zrezygnujemy również m.in. w Iberii, British Airways czy KLM. Każda linia lotnicza ustala jednak swoje zasady, dlatego chcąc anulować rezerwację w ciągu 24 godzin, powinnyśmy zapoznać się z polityką przewoźnika.

Przy próbie zwrotu warto zwrócić uwagę na minimalny termin przed odlotem (zazwyczaj 7 dni), sposób zakupu (bezpośrednio u przewoźnika czy przez agenta), taryfę biletu czy dokładny moment zakupu - 24 godziny liczone od momentu potwierdzenia zakupu, a nie od momentu zapłaty (czasem opóźnienie w przetwarzaniu płatności może mieć znaczenie).

Zwrot biletu w ciągu 24 godzin - amerykańskie linie lotnicze

Zasada bezpłatnego zwrotu biletu w ciągu 24 godzin od momentu zakupu obowiązuje na wszystkie loty z, do lub wewnątrz USA. Bilety mogą być zakupione bezpośrednio u przewoźnika lub jego autoryzowanego agenta sprzedaży. Zgodnie z przepisami Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych, linie lotnicze mają umożliwić pasażerowi anulowanie biletu w ciągu 24 godzin od zakupu i dokonać zwrotu pieniędzy.

Drugą opcją jest możliwość dokonania rezerwacji bez uiszczania opłaty za bilet i utrzymanie przez linie jego ceny przez 24 godziny. Większość przewoźników wybiera jednak pierwszy wariant.

