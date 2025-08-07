Bawiła się pieniędzmi na nagraniu. Gadająca papuga wydała przestępców

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Gadająca papuga Mango pomogła policji w Blackpool w północno-zachodniej Anglii rozbić gang - podała gazeta "Telegraph". Na nagraniu, które stało się dowodem w sprawie, zwierzę posługiwało się zwrotem typowym dla przestępców. Dzięki temu funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, które zostało skazanych za na łączną karę 103 lat więzienia.

Gadająca papuga wydała przestępców (zdj. ilustracyjne)
Gadająca papuga wydała przestępców (zdj. ilustracyjne)Marjonhornpixabay.com

W skrócie

  • Papuga Mango stała się kluczowym dowodem w sprawie rozbicia gangu handlarzy narkotyków w Blackpool.
  • Na nagraniach znalezionych w telefonie właścicielki papuga powtarzała zwrot używany przez dilerów.
  • W wyniku śledztwa 15 osób usłyszało wyroki na łączną karę 103 lat więzienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Gadająca papuga Mango pomogła policji w Blackpool w północno-zachodniej Anglii rozbić gang handlarzy kokainą" - podała gazeta "Telegraph". W efekcie 15 osób zostało skazanych za handel narkotykami wartymi milion funtów na łączną karę 103 lat więzienia.

Wideo z gadającą papugą dowodem w sprawie. "Dwie za 25"

Ptak należący do 29-letniej Shannon Hilton pojawił się na wideo znalezionym w jej telefonie podczas policyjnej obławy.

Jak poinformował w środę dziennik, na nagraniu rozmów między kobietą i jej 35-letnim partnerem widać papugę powtarzającą "dwie za 25" - zwrot, jakim posługiwali się dilerzy, proponując sprzedaż dwóch porcji kokainy za 25 funtów.

Zobacz również:

Akcja kontrterrorystów w Bydgoszczy. Schwytano dwóch Niemców
Kujawsko-pomorskie

Policja rozbiła niemiecki gang w Polsce. "Przestępcy byli w szoku"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Na innym nagraniu widać Mango bawiącą się pieniędzmi zarobionymi najprawdopodobniej właśnie na handlu narkotykami.

    Wielka Brytania. Nagranie z papuga było dowodem w sądzie

    Policja z Blackpool udostępniła w internecie filmik, na którym papuga zbiera pieniądze, z podpisem: "Jaki jest największy talent twojego pupila? Siad? Podaj łapę? A może 'powiedz coś'?".

    W efekcie śledztwa, w którym nagranie z gadającą papugą było jednym z dowodów, oskarżono, a następnie skazano 15 członków gangu na łącznie 103 lata pozbawienia wolności.

    Właścicielka ptaka usłyszała wyrok 12 lat więzienia za udział w przemycie heroiny, cracku, marihuany i ketaminy. Najwyższą karę otrzymał jej partner, który kierował grupą przestępczą z więzienia za pomocą przemyconych telefonów. Mężczyzna, który odsiadywał karę więzienia za inne przestępstwo, dostał wyrok kolejnych 19,5 roku.

    Zobacz również:

    Akcja belgijskiej policji, zatrzymano sześciu Polaków. Zdj. ilustracyjne
    Świat

    Seria kradzieży w europejskim mieście. W roli głównej szajka Polaków

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Trzeba zmienić konstytucję? Szefernaker: Wzmocnienie roli prezydenta jest ważnePolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze