Spis treści: Sagrada Familia osiągnęła 172,5 metra. To najwyższy kościół świata Dlaczego budowa Sagrada Familia trwa już od 1882 roku? Wojna, utracone plany i pandemia. Przeszkody, które wydłużyły budowę Sagrada Familia 10 czerwca 2026 roku. Otwarcie wieży, papież Leon XIV i rocznica śmierci Gaudíego Sagrada Família osiągnęła wysokość, którą Gaudí przewidział ponad wiek temu

Budowla stojąca w sercu katalońskiej stolicy od dekad przyciąga miliony turystów i wiernych, a jej charakterystyczne wieże stały się symbolem miasta. Aktualnie, po zamontowaniu krzyża na centralnej wieży, Barcelona zyskała nowy dominujący punkt w panoramie, widoczny niemal z każdego jej zakątka. Na finał budowy będzie jednak trzeba jeszcze długo czekać, prawdopodobnie do 2034 roku.

Sagrada Familia osiągnęła 172,5 metra. To najwyższy kościół świata

Hiszpańska bazylika Sagrada Familia przez lata była symbolem niedokończonego marzenia, ale w 2026 roku stała się także rekordzistką. Po zamontowaniu górnego ramienia krzyża na Wieży Jezusa Chrystusa bazylika osiągnęła 172,5 metra wysokości i tym samym potwierdziła status najwyższego kościoła świata.

Wcześniej ten tytuł należał do Ulm Minster w Niemczech, którego wysokość sięga około 162,9 metra. Sagrada Familia przekroczyła ten pułap już jesienią 2025 roku, gdy na centralnej wieży zamontowano dolny element krzyża, ale pełną, docelową wysokość uzyskała dopiero 20 lutego 2026 roku, po podniesieniu ostatniej części zwieńczenia.

W projekcie Gaudíego najwyższa wieża miała być sercem całej kompozycji. To Wieża Jezusa Chrystusa, ustawiona w centrum bazyliki i otoczona wieżami Ewangelistów oraz wieżą Maryi Panny. Architekt zaplanował świątynię jako pionową opowieść o wierze: od ziemi, przez kamień i światło, aż po krzyż widoczny nad Barceloną. Bazylika miała dominować nad miastem, ale zarazem pozostać niższa od wzgórza Montjuïc. Architekt uważał, że dzieło człowieka powinno ustąpić dziełu stworzenia i przypomnieć, że człowiek nie jest miarą wszystkiego.

Samo zwieńczenie wieży to osobny spektakl inżynierii. Krzyż ma 17 metrów wysokości i 13,5 metra szerokości, a jego powierzchnię pokrywają szkło oraz biała emaliowana ceramika. W jego wnętrzu przewidziano rzeźbę Agnus Dei. Wieża Jezusa Chrystusa ma dwanaście boków i powstawała z paneli wykonanych w systemie kamienia sprężonego, czyli połączenia kamienia i stali. Elementy przygotowywano poza placem budowy, przewożono do bazyliki i montowano poziom po poziomie.

Zewnętrzna konstrukcja centralnej wieży została ukończona, ale wnętrze Wieży Jezusa Chrystusa ma być dopracowywane w latach 2027-2028, a kolejne prace przy bazylice potrwają dłużej.

Dlaczego budowa Sagrada Familia trwa już od 1882 roku?

Budowa bazyliki Sagrada Familia zaczęła się 19 marca 1882 roku. Pierwszy projekt przygotował Francisco de Paula del Villar i była to świątynia w dość tradycyjnym, neogotyckim duchu. Rok później Villar odszedł po konflikcie z inwestorami, a zadanie przejął młody Antonio Gaudí i właściwie napisał ten projekt od nowa.

Zamiast powielać bezpieczne schematy, zaproponował budowlę inspirowaną naturą i światłem. Kolumny miały rozgałęziać się jak drzewa, sklepienia przypominać korony, a witraże prowadzić wzrok obserwatora, a nie tylko zdobić wnętrze.

Gaudí stworzył projekt tak skomplikowany, że niemal każdy element wymagał wymyślenia inżynierii na nowo. Pracował na modelach, odwróconych konstrukcjach ze sznurków i ciężarków, gipsowych makietach oraz obliczeniach, które można uznać za zapowiedź projektowania komputerowego.

Prace szły wolno, ponieważ Sagrada Familia od początku była świątynią pokutną, finansowaną głównie z datków wiernych. Jeśli funduszy było mniej, prace zwalniały. Gaudí miał zresztą świadomość, że nie zobaczy ukończonego dzieła. Według relacji często powtarzanych w historii bazyliki odpowiadał cierpliwie, że jego "klientowi się nie spieszy", mając na myśli Boga.

Wojna, utracone plany i pandemia. Przeszkody, które wydłużyły budowę Sagrada Familia

W 1926 roku Gaudí został potrącony przez tramwaj i zmarł 10 czerwca, mając 73 lata. W chwili jego śmierci gotowa była tylko część bazyliki, w tym krypta, fragment apsydy i jedna z wież fasady Narodzenia. Projekt stracił autora i człowieka, który najlepiej rozumiał jego wewnętrzną logikę.

Kolejny cios przyszedł w czasie wojny domowej w Hiszpanii. W 1936 roku zniszczono pracownię Gaudíego, a wraz z nią dużą część rysunków, makiet i dokumentacji. Ocalone fragmenty gipsowych modeli trzeba było później składać niemal jak archeologiczne znaleziska. Architekci nie mieli przed sobą kompletnej instrukcji. Musieli czytać ślady, porównywać zdjęcia, analizować zachowane fragmenty i dopiero na tej podstawie odtwarzać zamysł mistrza.

Przełom przyniosły dopiero technologie cyfrowe z XX i XXI wieku. Zaawansowane projektowanie komputerowe, skanowanie 3D i prefabrykacja pozwoliły precyzyjniej odczytać płynne, skomplikowane formy Gaudíego i szybciej montować wielkie elementy konstrukcji.

Potem budowę znów spowolniła pandemia COVID-19, szczególnie dotkliwa dla świątyni utrzymywanej w dużej mierze z biletów turystycznych. Gdy lockdown odciął międzynarodowy ruch, skurczyły się wpływy i pojawiły kolejne opóźnienia.

10 czerwca 2026 roku. Otwarcie wieży, papież Leon XIV i rocznica śmierci Gaudíego

W historii Sagrada Família trudno znaleźć datę bardziej symboliczną niż 10 czerwca 2026 roku. Tego dnia mija dokładnie sto lat od śmierci Antoniego Gaudíego, architekta, który poświęcił świątyni niemal całe swoje życie. Centralnym punktem obchodów rocznicy śmierci artysty będzie oficjalna inauguracja Wieży Jezusa Chrystusa, najwyższego elementu bazyliki.

Dla Barcelony będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych i kulturalnych ostatnich dekad. Wydarzenie ma zgromadzić tysiące wiernych, przedstawicieli władz państwowych oraz gości z całego świata. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli także król i królowa Hiszpanii, premier oraz władze Katalonii.

Główne wydarzenie, czyli uroczysta msza święta, koncelebrowana przez hierarchów Kościoła, której będzie przewodniczyć papież Leon XIV, rozpocznie się wieczorem o 19.30. Po liturgii papież wyjdzie przed świątynię i dokona symbolicznego błogosławieństwa centralnej wieży.

Sagrada Família osiągnęła wysokość, którą Gaudí przewidział ponad wiek temu

W chwili, gdy na szczycie Wieży Jezusa Chrystusa zamontowano monumentalny krzyż, Sagrada Família osiągnęła docelową wysokość i na nowo zdefiniowała panoramę Barcelony. Przez dziesięciolecia była symbolem projektu w trakcie realizacji - imponującego, lecz wciąż nieukończonego. Dziś po raz pierwszy można zobaczyć ją w proporcjach, które Antoni Gaudí zaplanował jeszcze na początku XX wieku.

Zmiana jest widoczna niemal z każdego punktu miasta. Wieża Jezusa Chrystusa wyrasta ponad regularną siatkę ulic dzielnicy Eixample i stała się nowym punktem orientacyjnym Barcelony. Główny architekt bazyliki, Jordi Faulí, nazwał ten moment historycznym zarówno dla świątyni, jak i dla samego miasta. Za tym osiągnięciem stoją bowiem nie miesiące czy lata pracy, lecz wysiłek kilku pokoleń architektów, kamieniarzy, rzemieślników i inżynierów.

Historia Sagrada Família wciąż się nie kończy. W najbliższych latach kontynuowane będzie wykańczanie wnętrz Wieży Jezusa Chrystusa oraz kolejnych elementów kompleksu. Szczególną uwagę przyciąga dziś Fasada Chwały, projektowana jako główne wejście do bazyliki. Wokół niej koncentrują się najtrudniejsze wyzwania urbanistyczne i społeczne związane z dalszą realizacją projektu.





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