Wydawać by się mogło, że polskie społeczeństwo XXI wieku nie powinno interesować się szczególnie proroctwami jasnowidzów. Statystyki wyszukiwań w internecie pokazują jednak, że prawda wygląda nieco inaczej.

Nie tylko chętnie zapoznajemy się z kolejnymi wizjami Krzysztofa Jackowskiego czy Aidy , ale wraz z końcem roku wzrasta również zainteresowanie tematem przepełnionych grozą przepowiedni Nostradamusa, Baby Wangi czy nawet Majów.

Na ogół tratujemy je z przymrużeniem oka, choć są i tacy, którzy widzą w nich ziarenko prawdy.

Co według znanych "przepowiedni" przyniesie nam 2023 rok? Niektóre zakładają nawet, że w przyszłym roku czeka nas koniec świata.

Baba Wanga - jasnowidzka z Bułgarii

"Baba Wanga - przepowiednie na 2022 rok" to obecnie jedno z najczęściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce Google. Wizje znanej bułgarskiej jasnowidzki zawsze cieszą się ogromną popularnością. Nawet pomimo tego, że najprawdopodobniej są one mocno nadinterpretowane i dość niejasne z uwagi na to, że kobieta była osobą niepiśmienną i posługiwała się trudnym do zrozumienia dialektem.

Baba Wanga , a tak naprawdę Wangelija Pandewa Dimitrowa urodziła się 31 stycznia 1911 roku w Strumicy. Jako nastolatka w wyniku wypadku straciła wzrok.

Rzekomy dar jasnowidzenia miał ujawnić się u niej w 1941 roku. Pierwsze przepowiednie Baby Wangi dotyczyły okolicznych mieszkańców, jednak z czasem zaczęli odwiedzać ją ludzie z całego świata, w tym m.in. bułgarski car Borys III. Z uwagi na kontakt z politykami Bułgarskiej Partii Komunistycznej, niektórzy zarzucali jej współpracę propagandową.

Do katastrofalnych zdarzeń, które ponoć przewidziała niewidoma mistyczka, zalicza się m.in. zamach na World Trade Center, zatopienie okrętu podwodnego Kursk, rządy Adolfa Hitlera czy wybuch elektrowni w Czarnobylu. Przypisuje się jej również wizję śmierci Józefa Stalina, księżnej Diany, a nawet... jej samej.

Co nas czeka w 2023 roku? Przepowiednie Baby Wangi

Zwolennicy bułgarskiej mistyczki uważają, że w 2022 roku spełniły się jej wizje dotyczące problemów klimatycznych i silnych powodzi w Australii, do których rzeczywiście doprowadziły w tym roku ulewne deszcze. A jakie są przepowiednie Baby Wangi na 2023 rok?

Zdjęcie Przepowiednie Baby Wangi zwiastują, że nadchodzące 12 miesięcy będzie dla ludzkości bardzo trudne / 123RF/PICSEL

Jasnowidzka przepowiedziała m.in. zakaz narodzin, zmianę orbity Ziemi oraz solarne tsunami, które spowoduje masowe przerwy w dostawie prądu.



Według Baby Wangi w 2023 roku będą trwały badania nad bronią biologiczną, w efekcie których mogą zginąć setki tysięcy ludzi.

Baba Wanga przewidziała na przyszły rok także eksplozję elektrowni atomowej.

Czeka nas III wojna światowa? Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok

Zawsze pod koniec roku ogromną popularnością cieszą się również tajemnicze i pozbawione konkretnych dat przepowiednie Nostradamusa . Słowa najsłynniejszego proroka świata sprzed 500 lat były tak zawiłe, że można interpretować je na wiele sposobów. Jednak zwolennicy Nostradamusa twierdzą, że udało mu się przewidzieć kluczowe wydarzenia w dziejach ludzkości.

Michel de Nostredame żył w latach 1503-1566. Urodził się w niewielkiej miejscowości, Salon-de-Provence, a z wykształcenia był lekarzem, który przez lata prowadził zaciętą walkę z dżumą w południowej Francji. Pomagał ludziom wdrażając swe nowatorskie metody ziołolecznictwa, przez które nie był szanowany w środowisku naukowym.



Przez ostatnie lata życia obserwował niebo, tworzył horoskopy i przepowiadał przyszłość, zapisując wizje w księdze "Przepowiednie" z 1555 roku . Zwolennicy wizjonera twierdzą, że Nostradamus ze szczegółami opisał okoliczności śmierci króla Henryka II Walezjusza, przewidział rewolucję francuską i II wojnę światową. Co więc przewidział dla ludzkości na 2023 rok?

Zdjęcie Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok cieszą się dużą popularnością / East News

Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok

Jak już wspomnieliśmy, proroctwa nie są datowane. Część interpretatorów spuścizny Michela de Nostredame w przepowiedniach Nostradamusa doszukuje się jednak odniesień do wydarzeń z 2022 i 2023 roku, które częściowo miały się już wypełnić.

W tym kontekście interpretuje się m.in. słowa "nagła śmierć pierwszego bohatera, zostanie przemieniony i w jego królestwie pojawi się inny", które miały zapowiadać fizyczne zniknięcie kluczowego członka światowej wspólnoty politycznej. Ponoć wizja Nostradamusa wypełniła się 8 września, w dniu śmierci królowej Elżbiety II.

Nie ma opatów, mnichów, nie ma nowicjuszy do nauki; Miód będzie kosztował o wiele więcej niż wosk do świec; Wysoka cena pszenicy sprawi, że człowiek będzie tak poruszony, że zje bliźniego w rozpaczy. - Nostradamus

Powyższa przepowiednia Nostradamusa również miała się wypełnić w tym roku jako globalny kryzys i będący jego efektem wzrostu cen podstawowych produktów . Jednak - jak zawsze w przypadku Nostradamusa - są to słowa na tyle uniwersalne, że można odnieść je do wielu sytuacji.

Wśród przepowiedni Nostradamusa na 2023 rok, które mogą wypełnić się w najbliższej przyszłości, najczęściej podaje się blackout, do którego rzekomo nawiązywać mają słowa proroka o trzech dniach ciemności . Poza tym mistyk dał nam do zrozumienia, że powinniśmy przygotować się na potężne konflikty zbrojne i "gry bitewne", w których niektórzy upatrują ataki terrorystyczne.

W najczarniejszych interpretacjach przepowiedni Nostradamusa na 2023 rok wkrótce może również dojść do wybuchu III wojny światowej, która ma zakończyć się upadkiem Rosji lub Chin. Po ustaniu walk na świecie zapanuje nowy porządek. Niestety niewykluczone, że wcześniej Europa zostanie zniszczona za sprawą broni biologicznej.

Koniec świata 2023. Przepowiednia Majów mówi o erupcji superwulkanu

Z uwagi na niepewną sytuację na świecie, niektórzy próbują "zajrzeć Panu Bogu w karty" jeszcze głębiej. W starych przepowiedniach Majów doszukują się słów świadczących o tym, że w 2023 roku czeka nas koniec świata.

Pamiętajmy jednak, że rzekomych "końców świata" każdy z nas przeżył już co najmniej kilka. Znana interpretacja przepowiedni Majów zapowiadała zaś to wydarzenie na rok 2012, o czym wspomina katastroficzny film "2012". Dlaczego więc znów do tego wracamy?

Przepowiednia Majów na 2023 rok

Niektórzy twierdzą, że ta data wcale nie wyznaczała prawdziwego końca kalendarza opracowanego przez cywilizację Majów. Był to symboliczny koniec epoki, po której czekać miała nas następna. A skąd wzięły się przypuszczenia, że koniec świata według Majów może nastąpić w 2023 roku?

Cóż... Ponoć po 1500 roku Majowie przebłagali demona, aby nasza planeta nie została zniszczona przez następne 520 lat. Później zaś Ziemię nawiedzać miały zacząć przerażające katastrofy naturalne. Najgorszą z nich według przepowiedni Majów na 2023 rok ma być erupcja ogromnego superwulkanu .

