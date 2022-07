Amerykańscy naukowcy dowiedli. Kawa sprzyja wydawaniu pieniędzy

Oprac.: Sebastian Przybył Ciekawostki

Chcesz zaoszczędzić? Nie pij kawy przed pójściem na zakupy! Na łamach "Journal of Marketing" amerykańscy naukowcy dowiedli, że dawka kofeiny przed wizytą w sklepie motywuje nas do kupowania niekoniecznie potrzebnych produktów, przez co wydajemy więcej pieniędzy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL