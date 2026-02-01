5 godzin pracy dziennie, a później rajskie plaże. Wyjątkowy projekt na Bali

Wolontariaty cieszą się popularnością od lat. Swoje czasy świetności przeżywały ok. 10-20 lat temu. Wówczas tanie linie lotnicze mocno obniżyły koszty przelotów, a rozwój internetu i dostępność platform łączących podróżników ułatwiały poszukiwania ciekawych ofert.

Wiele osób decydowało się również na tzw. gap year, czyli rok przerwy między zakończeniem studiów a rozpoczęciem pracy zawodowej. Dość powiedzieć, że wolontariat był postrzegany jako świetny wpis w CV.

I choć popularność tego typu wypraw nie jest już tak mocno na fali, nie brakuje firm ani chętnych do pracy społecznej. W kwestii zdobytego doświadczenia nic się nie zmieniło - wolontariat nadal jest bardzo cenionym przez potencjalnych pracodawców okresem w życiorysie.

Z kolei rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że podróżnicy chętnie wybierają się w różne krańce świata, aby zadbać o naturę tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Jednym z takich miejsc jest balijskie Ubud.

Rzuć wszystko i uratuj balijską naturę

Wyprawy połączone z działalnością charytatywną oferuje między innymi International Volunteer HQ (IVHQ) - międzynarodowa organizacja pośrednicząca w wyjazdach wolontariackich za granicę.

Obok możliwości wsparcia opieki zdrowotnej dzieci lub osób starszych, proponują też coś, co trafi do serc podróżników, którym nie jest obojętne dobro przyrody. Szukają m.in. osób zainteresowanych wsparciem kampanii edukacji ekologicznej lokalnej społeczności na Bali.

Projekt Environmental Education zakłada nauczanie uczniów szkół podstawowych zasad recyklingu i zrównoważonego stylu życia, a przy okazji - dzielenie się znajomością języka angielskiego.

Wolontariusze zdobywają doświadczenie pedagogiczne, a dzieci uczą się, jak dbać o swoje otoczenie - zarówno o dom, jak i o środowisko naturalne - czytamy na stronie IVHQ. Pomoc wolonatriuszy jest niezbędna. Ulice Bali toną w plastikowych odpadach i innych śmieciach.

Balijczycy, przyzwyczajeni do wyrzucania na ulicę liści bananowców, w których spożywają potrawy, robią to samo ze sztucznym tworzywem. Niestety, w przeciwieństwie do liści plastik nie rozłoży się naturalnie. Potrzeba zatem kogoś, kto nie tylko przekaże tę wiedzę mieszkańcom Ubud, ale też skutecznie i długotrwale przekona ich do zmiany nawyków. Tym bardziej, że mieszkają na jednej z najpiękniejszych indonezyjskich wysp!

Na czym polega wolontariat na Bali?

Wolontariusze edukacji ekologicznej prowadzą zajęcia na temat odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i recyklingu, samodzielnie planują lekcje i dobierają metody nauczania.

Organizują również akcje sprzątania otoczenia. Liczy się kreatywność, dynamika i nauka przez zabawę, co pozwoli utrzymać zaangażowanie dzieci. Warto mieć wstępny plan już przed wyjazdem z Polski - dostępność materiałów edukacyjnych czy artykułów szkolnych jest na Bali mocno ograniczona.

Wolontariat na Bali - czas trwania, koszt, zakwaterowanie

Decydując się na wolontariat, możesz wybrać długość jego trwania - od tygodnia do 12 tygodni. Im dłuższy wyjazd, tym mniejsza opłata za dzień. Koszt tygodniowego pobytu wynosi 356 euro (ok. 1500 zł), co daje ok. 210 zł za dzień.

Z kolei za 12-tygodniową wyprawę trzeba zapłacić 1992 euro (ok. 8392 zł), czyli ok. 97 zł za dzień. W cenie zawarte jest m.in. wyżywienie, zakwaterowanie, odbiór z lotniska i dojazd do szkoły, w której pracują wolontariusze.

Do tego dochodzi dostęp do całodobowej opieki medycznej i pakietów ubezpieczeniowych, szkolenie na miejscu, opieka menedżera projektu (również przed wyjazdem) i certyfikat ukończenia projektu.

Wolontariusze są zakwaterowani w specjalnym domu w małej wiosce, dzięki czemu mogą poznać prawdziwe życie Balijczyków. Praca zajmuje od 3 do 5 godzin dziennie, dzięki czemu zostaje sporo czasu na zwiedzanie. Warto skorzystać z tej możliwości - tym bardziej, ze dla wolontariuszy dostępne są specjalne zniżki na wycieczki. Biorąc pod uwagę, że program rusza w poniedziałki, to idealna okazja, żeby przestać narzekać na ten owiany złą sławą dzień tygodnia i zmienić coś w swoim życiu.

