O nietypowym przebiegu aukcji klasztoru bernardynów informuje stacja Biełast. Kompleks na wschodzie Białorusi został ufundowany w 1630 roku przez Mikołaja Chlebowicza, wpływowego urzędnika żyjącego za panowania Zygmunta III Wazy.

Przez kolejne wieki klasztor spłonął dwa razy, a zakonnicy zostali z niego wygnani w 1830 r. w ramach represji po powstaniu listopadowym. W czasach sowieckich w budynku prowadzono szkołę, ale w ostatnich latach stał nieużywany.

Klasztor na Białorusi trafił pod młotek. Szokująco niska cena

Z danych aukcji wynika, że klasztor zajmuje łączną powierzchnię 456,6 metrów. Ma dwie kondygnacje, jest murowany, z drewnianymi stropami i ceramiczną dachówką.

"Obiekt był wielokrotnie wystawiany na licytacje, jednak chętnych nie było. W zeszłym roku urzędnicy Wydziału Kultury Komitetu Wykonawczego Rejonu Dubrowieńskiego obwodu witebskiego zaproponowali cenę wywoławczą 371 tys. rubli białoruskich (ok. 396 tys. zł), ale z powodu braku chętnych obniżyli ją do 42 rubli (ok. 45 zł)" - wskazuje Biełsat.

Ostatecznie nowy właściciel - firma świadcząca usługi stomatologiczne - nabył "pomnik historyczno-kulturowego dziedzictwa" za 44 ruble i 10 kopiejek, czyli ok. 47 złotych.

Jak podaje Biełsat, nabywca na 50 lat wydzierżawił też działkę o powierzchni 27 arów. Według najnowszych doniesień w klasztorze ma powstać ekskluzywna klinika dentystyczna.

45 złotych za szkoły, magazyny i wieżę ciśnień

To tylko jedna z wielu "kuszących" ofert na białoruskim portalu. W cenie wywoławczej 42 rubli wystawiono na aukcje m.in. nieużywane budynki szkolne i przedszkolne, opuszczone magazyny, domy kultury, a także... wieżę ciśnień w obwodzie grodzieńskim.

Łącznie blisko 100 licytacji zaczyna się od ceny minimalnej.

W lipcu "pod młotek" trafił XIX-wieczny dwór we wsi Dubniki w obwodzie grodzieńskim, w którym mieszkał i pracował Henryk Sienkiewicz. Ostatecznie nieruchomość sprzedano za równowartość 1352 złotych, czyli o 5 proc. więcej niż cena wywoławcza.

Nowym właścicielem została firma produkująca materiały budowlane.

