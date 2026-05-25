Spis treści: 26 maja - Dzień Matki Czy Dzień Matki jest obchodzony na całym świecie? Skąd wywodzi się Dzień Matki? Zwyczaje związane z Dniem Matki w Polsce

W tle są konkretne dane. Kampania "Matka Polka wychodzi z domu" pokazała skalę presji społecznej odczuwanej przez kobiety, a badania naukowe z 2025 roku potwierdzają znaczenie wsparcia społecznego dla zdrowia psychicznego matek.

W Polsce Dzień Matki obchodzimy zawsze 26 maja, niezależnie od dnia tygodnia. W 2026 roku święto przypada we wtorek, ale sama data jest stałym punktem w rodzinnym kalendarzu. To właśnie ona odróżnia polską tradycję od wielu krajów, między innymi USA, Kanady, Niemiec, Australii czy Japonii, które najczęściej świętują w drugą niedzielę maja.

Początki Dnia Matki w Polsce prowadzą do jesieni 1923 roku. Wtedy, według informacji przywoływanych przez Polski Czerwony Krzyż, idea osobnego święta poświęconego matkom dotarła do kraju już po I wojnie światowej, wraz z europejską falą zainteresowania amerykańskim wzorem obchodów. Nie był to jeszcze powszechny zwyczaj rodzinny ani data mocno wpisana w kalendarz. Raczej projekt społeczny, organizowany oddolnie, z dużym udziałem młodzieży PCK.

Pierwsze konkretne komunikaty o planowanym Dniu Matki pojawiły się wiosną 1924 roku z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK proponował wtedy, aby święto przypadało w ostatnią niedzielę maja. Wybór terminu miał czytelne uzasadnienie kulturowe. Maj w polskiej tradycji religijnej łączono z nabożeństwami maryjnymi i czcią oddawaną Matce Bożej, więc nowa uroczystość łatwo wpisywała się w znany już emocjonalny i symboliczny porządek.

26 maja nie był od początku jedyną i oczywistą datą. W pierwszych latach święto miało raczej charakter organizowanej akcji społeczno-wychowawczej niż jednolitych ogólnopolskich obchodów. Dopiero z czasem termin się utrwalił, a Dzień Matki przeszedł z komunikatów PCK, szkół i młodzieżowych kół do domów, przedszkoli, rodzinnych albumów i corocznych telefonów do mamy.

Dzień Matki obchodzi się w wielu krajach, lecz światowy kalendarz tego święta przypomina mozaikę, a nie jeden wspólny termin. Najsilniejszy wzór wyznacza druga niedziela maja.

W 2026 roku przypadła ona na 10 maja i właśnie wtedy świętowały między innymi Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Niemcy, Włochy, Japonia, Chiny, Brazylia oraz Nowa Zelandia. Zestawienie Mappr z 2026 roku podaje, że ponad 110 krajów obchodzi Dzień Matki w drugą niedzielę maja.

Są jednak państwa, które prowadzą własną opowieść o macierzyństwie. W Wielkiej Brytanii i Irlandii funkcjonuje Mothering Sunday, święto związane z czwartą niedzielą Wielkiego Postu, która w 2026 roku przypadła na 15 marca. Jego korzenie sięgają dawnego zwyczaju odwiedzania mother church, czyli kościoła macierzystego, a dopiero z czasem akcent przesunął się na rodzinne spotkania i podziękowania dla matek.

Norwegia świętuje w drugą niedzielę lutego ,

Francja i Szwecja w ostatnią niedzielę maja ,

Argentyna w trzecią niedzielę października ,

Meksyk zawsze 10 maja ,

Indonezja 22 grudnia, na pamiątkę kongresu kobiet z 1928 roku.

Różnice między krajami widać także w symbolach, a najciekawszy przykład prowadzi do Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam goździk stał się pierwszym rozpoznawalnym kwiatem Dnia Matki. Anna Jarvis, inicjatorka współczesnego święta, wysłała 500 białych goździków na nabożeństwo odprawione 10 maja 1908 roku w Grafton w Wirginii Zachodniej ku pamięci swojej matki.

Wybór kwiatu miał osobisty sens, ponieważ goździki należały do ulubionych kwiatów Ann Reeves Jarvis. Z czasem gest nabrał czytelnej symboliki. Biały goździk zaczął wyrażać pamięć o zmarłej mamie, różowy wdzięczność wobec żyjącej, a czerwony miłość, czułość i przywiązanie.

Amerykańska tradycja przeniknęła później do innych kultur, ale każda nadała mu własny odcień. W Japonii Dzień Matki, znany jako Haha no Hi, również przypada w drugą niedzielę maja, a czerwone i różowe goździki należą do najbardziej rozpoznawalnych prezentów wręczanych mamom.

Zanim Dzień Matki przybrał formę rodzinnego święta, przez tysiące lat istniał jako opowieść o kobiecej sile, płodności i opiece nad życiem. W starożytnej Grecji szczególną czcią otaczano Reę, matkę najważniejszych bogów olimpijskich, między innymi Zeusa, Hery, Posejdona i Hadesa.

Nie była "mamą" w obecnym znaczeniu tego słowa, lecz figurą początku, trwania i porządku świata. Grecy widzieli w niej uosobienie macierzyństwa rozumianego szeroko: jako zdolność do dawania życia, ochrony rodu i podtrzymywania ciągłości pokoleń. Z tego względu dawne obrzędy ku czci matek-bogiń miały związek z wiosną, ziemią, urodzajem i odradzaniem się natury po zimie.

Podobny sens miały rzymskie uroczystości ku czci Kybele, nazywanej Wielką Matką. Była jedną z najbardziej wyrazistych postaci religijnego świata antyku: opiekunką płodności, przyrody, dzikiej siły życia i wspólnoty. W Rzymie jej kult nabrał widowiskowego charakteru, obejmował procesje, muzykę, rytuały i publiczne celebracje. Społeczność zatrzymywała się na chwilę, aby oddać cześć temu, od czego zależało przetrwanie: ziemi, rodzinie, narodzinom, opiece. Właśnie z tego antycznego źródła wyrasta najstarsza warstwa Dnia Matki - bardziej rytualna, ściśle związana z naturą.

Amerykańska wersja Dnia Matki wyrosła już z bardzo konkretnego doświadczenia społecznego. Ann Reeves Jarvis, matka późniejszej inicjatorki święta, organizowała od 1858 roku Mothers' Day Work Clubs, czyli kobiece grupy pracy nastawione na poprawę higieny, opiekę nad dziećmi i ograniczanie chorób w lokalnych społecznościach. Po wojnie secesyjnej angażowała się także w pojednanie rodzin podzielonych konfliktem. Równolegle Julia Ward Howe, pisarka i działaczka pokojowa, promowała w latach 70. XIX wieku dzień matek rozumiany jako apel kobiet przeciw wojnie.

Współczesny Dzień Matki ukształtowała dopiero Anna Jarvis, córka Ann Reeves Jarvis. Po śmierci matki w 1905 roku rozpoczęła kampanię na rzecz dnia poświęconego wszystkim matkom, a pierwsze formalne nabożeństwo odbyło się 10 maja 1908 roku w Grafton w Wirginii Zachodniej. Sześć lat później, w 1914 roku, prezydent Woodrow Wilson ustanowił Mother's Day świętem narodowym obchodzonym w drugą niedzielę maja.

W Polsce Dzień Matki ma przede wszystkim rodzinny i szkolny charakter. Podczas specjalnych akademii dzieci śpiewają piosenki, recytują wiersze, składają papierowe kwiaty i wręczają laurki, które często trafiają potem do rodzinnych pudełek z pamiątkami. Własnoręczna kartka ma w tej tradycji szczególne miejsce, ponieważ nie konkuruje ceną ani elegancją. Jej wartością jest czas dziecka, nierówna kreska, kilka nieporadnych słów i emocje zapisane bez filtra.

W domach święto ma już spokojniejszy rytm. Najczęściej pojawiają się bukiety, życzenia, czekoladki, rodzinny obiad, wspólny spacer albo telefon wykonany w porę. Coraz mocniej przebija się jednak inny rodzaj prezentu: czas. Dla wielu mam cenniejsze od kolejnego przedmiotu jest zaproszenie na kawę, pomoc w zakupach, kilka godzin odpoczynku, bilet do teatru, wyjazd na weekend albo zwykła rozmowa bez zerkania w telefon.

Najciekawsza zmiana ostatnich lat polega na tym, że Dzień Matki coraz częściej wychodzi poza konwencję "kwiaty plus życzenia". W 2025 roku kampania "Matka Polka wychodzi z domu" zachęcała, aby podarować mamom dzień wolny od codziennych zadań, a nie kolejny symboliczny gadżet.

Przywoływana w kampanii ankieta wśród ponad 16 tys. kobiet pokazała bardzo konkretny obraz: 78 proc. Polek odczuwa presję wzorca Matki Polki, 45 proc. marzy o ciszy i spokoju, 44 proc. o śnie oraz dniu bez sprzątania, a 96 proc. uważa, że obowiązki domowe i opiekuńcze powinny być dzielone sprawiedliwie. To ważny społeczny sygnał. Mama potrzebuje uznania, ale potrzebuje też odpoczynku, sprawczości i przestrzeni dla siebie.

Potwierdzają to też naukowe analizy nad dobrostanem matek. Badanie "Social capital and maternal mental health", opublikowane w 2025 roku w "Midwifery" przez zespół związany między innymi z University of Sydney, pokazało, że wsparcie społeczne w ciąży i po porodzie wiąże się z lepszą kondycją psychiczną matek nawet w dłuższej perspektywie.

Dlatego współczesny Dzień Matki coraz mocniej przypomina, że wdzięczność najlepiej widać w codziennych gestach: w pomocy, uważności, rozmowie i odciążeniu mamy od spraw, które zwykle spadają właśnie na nią.





