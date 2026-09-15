W skrócie Liczba osób mających co najmniej 100 lat w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy.

W 2026 roku liczba stulatków wzrosła tam o 7914 w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi obecnie 107 677.

Pierwszy raz średnia planowana liczba dzieci przez japońskie pary spadła poniżej dwóch, osiągając historyczne minimum 1,95.

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15 września w Japonii obchodzony jest Dzień Seniora. Z tej okazji minister zdrowia, pracy i opieki społecznej Kenichiro Ueno zaprezentował najnowsze dane dotyczące najstarszej części społeczeństwa. W tym roku jest ona wyjątkowo licznie reprezentowana.

Sto tysięcy stulatków. Pierwszy taki rok

Co roku podczas ich święta w Japonii seniorom wręcza się prezenty, zwykle w postaci okolicznościowych kartek gratulacyjnych i drobnych pamiątek. W tym roku uprawnionych do nich było ponad 54 tys. osób, w tym ponad 8 tys. mężczyzn i ponad 45 tys. kobiet.

Jak poinformował minister, obecnie w Japonii żyje łącznie 107 677 osób w wieku co najmniej 100 lat. Wśród nich 13 379 to mężczyźni, a 94 298 to kobiety. Po raz pierwszy w historii gromadzenia danych w Kraju Wschodzącego Słońca odnotowano ponad 100 tys. stulatków.

"Chciałbym pogratulować tym, którzy niedawno osiągnęli sto lat i wyrazić wdzięczność za ich wieloletni wkład w rozwój społeczeństwa" - powiedział Ueno na konferencji prasowej.

Obecnie najstarszą japońską obywatelką jest 114-letnia, urodzona 20 grudnia 1911 roku Fuyo Kishimoto. Z kolei wśród panów najwięcej lat ma Hikaru Kato, urodzony 2 maja 1914 roku 112-latek.

"Cieszymy się, że tak wiele osób żyje razem i pozostaje aktywnych między innymi dzięki postępowi medycyny" - podkreślił minister.

Każdego roku setki lat więcej. Seria trwa ponad pół wieku

Seniorów w Japonii stale przybywa. 2026 był 56. z rzędu rokiem, w trakcie którego zwiększyła się liczba najstarszych seniorów - wynika z danych ministerstwa. W porównaniu z 2025 rokiem liczba stulatków wzrosła o 7914.

Japońscy seniorzy w wieku ponad 70 lat trenujący rugby KAREN HAIBARA AFP

Ponad 100 tys. osób w wieku co najmniej 100 lat to budzący respekt wynik, zwłaszcza jeśli zestawi się go z wcześniejszymi danymi. W 1963 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto to zapisywać, stulatków było 153. Siedem lat później ta liczba wyniosła 310 i od 1970 roku co roku wzrastała. W 1981 roku stulatków było ponad tysiąc, w 1998 roku ponad 10 tys., a w 2012 ponad 50 tys.

Japońskie społeczeństwo znane jest z długowieczności. Kobiety w Kraju Kwitnącej Wiśni żyją najdłużej (średnio 87,3 roku), zaś mężczyźni zajmują 7. miejsce, ze średnią 81,3 roku. Nie wszystkie statystyki jednak są równie optymistyczne. Coraz mniej osób pragnie ślubu i dzieci.

Dzieci za drogie dla japońskich par. Opieka też wymagająca

Ponad 100 tys. stulatków to niejedyny rekord japońskiego społeczeństwa zanotowany ostatnio. Znacznie mniej chlubnym jest ten związany z dzietnością.

Po raz pierwszy średnia planowana przez japońskie pary liczba dzieci spadła poniżej 2 i wyniosła średnio 1,95. To najniższy wynik w historii badań trendów urodzeń w tym kraju.

Minister Ueno powiedział, że sondowane pary zwracają uwagę, że "wychowanie dzieci i edukacja są zbyt drogie", a także "nie są w stanie dłużej znieść psychicznego i fizycznego obciążenia związanego z opieką nad dziećmi".

Coraz mniej Japonek i Japończyków pragnie też małżeństwa. Pierwszy raz odsetek singli, które i którzy "nigdy" nie chcą się ożenić lub wyjść za mąż przekroczył 20 proc.

Źródło: Kyodo News, MHLW, "The Japan Times"

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