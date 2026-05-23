Zwrot ws. Iranu? Donald Trump zapowiada, "niebawem"

W skrócie Donald Trump poinformował, że negocjacje dotyczące porozumienia z Iranem są niemal ukończone i wymagają jedynie zatwierdzenia.

Według prezydenta USA wśród szczegółów ustalonych w rozmowach znajduje się otwarcie cieśniny Ormuz oraz współpraca z państwami regionu.

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Pakistanu i Iranu potwierdzili znaczący postęp oraz bliskie zakończenie negocjacji mających na celu zakończenie wojny.

"Porozumienie z Iranem zostało w dużym stopniu wynegocjowane. Wymaga już tylko ostatecznego sfinalizowania między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także innymi państwami regionu" - przekazał amerykański przywódca w komunikacie opublikowanym na platformie Truth Social.

Iran. Donald Trump: Porozumienie zostało w dużym stopniu wynegocjowane

Amerykański polityk poinformował także, że skontaktował się z szeregiem przywódców państw regionu, w tym m.in. Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Kataru. Odbył także osobną rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

"Obecnie trwają rozmowy dotyczące ostatnich aspektów i szczegółów porozumienia, które zostaną niebawem ogłoszone" - wskazał prezydent Trump, dodając, że pośród kwestii już ustalonych znajduje się otwarcie cieśniny Ormuz.

Oświadczenie ze strony amerykańskiego przywódcy zostało poprzedzone szeregiem wypowiedzi urzędników z USA, Pakistanu i Iranu, którzy wskazywali na wyraźny postęp w toczących się od kilku tygodni negocjacjach.

Koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Donald Trump: Niebawem

Rubio, w sobotę rano podczas wizyty w Indiach zaznaczył, że poczyniono znaczne postępy w rozmowach, choć wciąż istnieje możliwość wznowienia ataków. - Nawet teraz, kiedy z wami rozmawiam, prace trwają - powiedział reporterom.

- Istnieje szansa, że dziś wieczorem, jutro, za kilka dni będziemy mieli coś do powiedzenia - zapowiedział. Niedługo po jego wystąpieniu pojawiły się wypowiedzi samego Trumpa.

Prezydent stwierdził, jak przekazał Axios, że omówi z doradcami najnowszy projekt pokojowy i być może podejmie decyzję do niedzieli. Z kolei w rozmowie z CBS News, że USA i Iran są "o wiele bliżej" zawarcia porozumienia.

Do doniesień o bliskim zakończeniu negocjacji na linii Waszyngton - Teheran niedługo później odniósł się także rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei.

Polityk przekazał mediom, że Iran znajduje się na końcowym etapie opracowywania ram porozumienia mającego na celu zakończenie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Kilka godzin później propozycja trafiła do USA.





