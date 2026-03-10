W skrócie Ukraińcy próbowali sprzedać USA technologię zwalczania irańskich dronów już siedem miesięcy temu, lecz Amerykanie odrzucili ofertę.

W zeszłym tygodniu USA zwróciły się do Ukrainy o wsparcie w odpowiedzi na większą skalę ataków irańskimi dronami - podał Wołodymyr Zełenski.

Ukraina w poniedziałek wysłała drony przechwytujące i zespół specjalistów do ochrony amerykańskich baz wojskowych w Jordanii.

Axios opisuje, że Ukraińcy próbowali sprzedać Stanom Zjednoczonym swoją przetestowaną w walkach technologię do zwalczania irańskich dronów bojowych już siedem miesięcy temu. USA odrzuciły ofertę.

Przedstawiciele władz w Kijowie przygotować mieli prezentację w programie PowerPoint, by omówić, jak proponowane rozwiązania mogłyby chronić amerykańskie siły i sojuszników na Bliskim Wschodzie. Dziennikarze Axios pozyskali dostęp do wspomnianej prezentacji na wyłączność - czytamy.

Zdanie Amerykanie zmienili w zeszłym tygodniu i poprosili Kijów o wsparcie. Axios ocenia, że zwrot miał miejsce z uwagi na większą niż spodziewały się USA skalę ataków dronami ze strony Iranu.

W rozmowie z serwisem dwóch amerykańskich urzędników oceniło anonimowo, że odrzucenie ukraińskiej oferty kilka miesięcy temu to "największy błąd taktyczny" administracji od czasu rozpoczęcia bombardowań w Iranie 28 lutego.

- Jeśli popełniliśmy jakiś taktyczny błąd lub pomyliliśmy się (...), to jest to właśnie to - przyznał urzędnik USA.

Ukraińcy złożyli USA ofertę, została odrzucona

Propozycja przekazania dronów przechwytujących złożona została 18 sierpnia 2025 roku przez Wołodymyra Zełenskiego Donaldowi Trumpowi w Białym Domu. Był to wyraz wdzięczności dla USA za pomoc w wojnie z Rosją i sposób na wzmocnienie relacji.

Podczas prezentacji pokazano mapę Bliskiego Wschodu i zamieszczono ostrzeżenie: Iran ulepsza konstrukcje swoich dronów Shahed przeznaczonych do jednokierunkowych ataków.

W prezentacji ujęto także pomysł stworzenia centrów bojowych dronów w Turcji, Jordanii i państwach Zatoki Perskiej, gdzie USA mają bazy, by móc przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Iranu i jego sojuszników - czytamy w tekście Axios.

Axios cytuje też ukraińskiego urzędnika, który mówi, że Trump miał poprosić swój zespół, by zajął się tematem, ale "oni nic nie zrobili".

Z kolei przedstawiciel USA anonimowo ocenił, że Zełenski postrzegany jest przez niektórych członków administracji jako mocno promujący się przywódca państwa-klienta, czym nie zaskarbia sobie szacunku Amerykanów. - Doszliśmy do wniosku, że Zełenski to Zełenski. Ktoś zdecydował, by tego nie kupować - dodał.

Wojna w Iranie. Ukraina wysyła ekspertów i sprzęt na Bliski Wschód

Wołodmyr Zełenski potwierdził w wywiadzie dla "New York Times", że USA zwróciły się do Ukrainy o pomoc w czwartek. W poniedziałek Ukraina wysłała drony przechwytujące i zespół specjalistów, aby chronić amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii przed atakami Iranu.

- Zareagowaliśmy natychmiast - dodał Zełenski. Biały Dom nie odpowiada na pytanie, czy poprosili Kijów o wsparcie.

Przypomnijmy, Ukraina to kraj o największym obecnie doświadczeniu bojowym przeciwko dronom typu Shahed. Rosjanie w potężnych ilościach kupowali je od Teheranu, a także zaczęli produkować je samodzielnie w oparciu o technologię sojusznika.

"Ukraina opracowała niedrogi bezzałogowiec przechwytujący, a także inne czujniki i systemy obrony powietrznej, by irańskie maszyny zestrzeliwać" - dodają dziennikarze Axios.

Jest to więc technologia przetestowana, a ponadto tańsza niż neutralizowanie dronów o wartości 20-50 tys. dolarów sprzętem za miliony.

Źródło: Axios, Reuters

