W skrócie Negocjacje pomiędzy delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu mają się prawdopodobnie rozpocząć w piątek w Islamabadzie, a zespołowi z Teheranu przewodniczyć ma Abbas Aragczi.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział, że Iran ma szansę zawrzeć "dobrą umowę" ze Stanami Zjednoczonymi i podkreślił, że czas nie gra na korzyść Iranu.

Hegseth stwierdził, że blokada cieśniny Ormuz przez Stany Zjednoczone będzie trwać tak długo, jak to konieczne, oraz wezwał europejskie kraje do większego zaangażowania w odpowiedzialność za przepływ przez ten obszar.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Źródło agencji Reutera informuje, że w stolicy Pakistanu jest już amerykański zespół do spraw logistyki i bezpieczeństwa. W piątek wieczorem dołączyć ma do nich "niewielka" grupa reprezentująca Iran.

Jak przekonuje informator medium, negocjacje pomiędzy stronami "prawdopodobnie się odbędą". Irańskie media państwowe poinformowały zaś, że Abbas Aragczi, oprócz Islamabadu, uda się także do Maskatu i Moskwy.

Wcześniej do drugiej rundy rozmów między stronami miało dojść we wtorek, ale ostatecznie przedstawiciele Iranu zdecydowali, że nie pojawią się w Islamabadzie.

Tymczasem szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w piątek, że Iran ma szansę zawrzeć "dobrą umowę" ze Stanami Zjednoczonymi. - Ma dobre okno na mądry wybór przy stole negocjacyjnym - wskazywał.

Hegseth sugerował też, że Teheran powinien się pospieszyć, bo "czas nie jest po stronie Iranu". Jak dodał, piłka jest teraz po stronie kraju na Bliskim Wschodzie. Zadeklarował też, że rozmieszczanie min w cieśninie Ormuz przez Iran będzie traktowane jako naruszenie zawieszenia broni.

Hegseth stwierdził, że amerykańska blokada cieśniny Ormuz nabrała "globalnego" charakteru i to marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych decyduje o tym, jakie jednostki z niej wypływają. Uściślił, że do tej pory Amerykanie zawrócili z niej 34 statki.

Amerykański sekretarz wojny stwierdził, że blokada cieśniny będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne. Wskazywał też, że odpowiedzialność za przepływ nie powinien spoczywać wyłącznie na USA.

- Ameryka ma mnóstwo energii - mówił, dodając, że kraje europejskie potrzebują korzystać ze szlaku prowadzącego przez strategiczny obszar dużo bardziej niż Stany Zjednoczone.

- Europa i Azja korzystają z amerykańskiej ochrony od dziesięcioleci (...). Bycie sojusznikiem to dwukierunkowa droga - przekonywał Hegseth.

Źródło: Reuters

