Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Naruszenie porozumienia"

Zwrot w sprawie kluczowej przeprawy morskiej ogłoszono w sobotę. Centralne dowództwo wojskowe Iranu powiadomiło, że po raz kolejny zamknęło cieśninę Ormuz "w odpowiedzi na izraelskie ataki na południowy Liban".

Uderzenia te Teheran określił jako naruszenie porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

"Niniejszym ogłaszamy, że cieśnina Ormuz zostanie zamknięta dla ruchu statków; należy zauważyć, że ten pierwszy krok jest odpowiedzią na złamanie obietnicy przez wroga, a jeśli agresja będzie trwała, zaplanowane i podjęte zostaną dalsze kroki, aby zmusić wroga do wywiązania się ze swoich zobowiązań" - zaznaczono w oświadczeniu.

Iran zamknął Cieśninę Ormuz. "Złamanie obietnicy przez wroga"

Decyzja irańskiego dowództwa została ogłoszona kilkadziesiąt minut przed odlotem delegacji Teheranu do Szwajcarii, gdzie Iran i USA mają negocjować warunki trwałego porozumienia pokojowego.

Zamknięcie Cieśniny Ormuz potwierdził agencji Reutera rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który stwierdził, że Stany Zjednoczone są zobligowane do tego, aby zmusić Izrael do zaprzestania ataków na Liban.

Iran oczekuje, że w Szwajcarii Amerykanie przedstawią kompleksowy plan realizacji zobowiązań, także tych związanych z działaniami Izraela. W innym wypadku losy porozumienia staną pod znakiem zapytania - przekazał rzecznik irańskiej dyplomacji.

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