Bliski Wschód
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. Iran wydał komunikat

Alicja Krause

Aktualizacja

Iran ogłosił wznowienie "ścisłego zarządzania" cieśniną Ormuz - przekazała agencja AFP. Cieśnina "znajduje się pod ścisłą kontrolą Sił Zbrojnych Iranu i pozostanie w swoim poprzednim stanie operacyjnym". To reakcja na działania USA, które miały nie zrezygnować z blokady morskiej wybrzeża Iranu. Teheran w piątek otworzył cieśninę dla statków handlowych.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Statek transportowy z gazem na morzu obok mapy z lokalizacją ruchu statków w rejonie Zatoki Perskiej.
W skrócie

  • Iran przywrócił ścisłe zarządzanie cieśniną Ormuz i ponownie wprowadził ograniczenia w przepływie statków.
  • Teheran oskarżył USA o naruszenie zobowiązań i zapowiedział zarządzanie tranzytem przez cieśninę tylko za zgodą władz irańskich.
  • Ograniczenia w ruchu przez Ormuz wpłynęły na wzrost cen ropy i gazu na światowych rynkach.
Agencja Tasnim, powołując się na stanowisko głównego rzecznika kwatery Khatam al-Anbiya, poinformowała, że cieśnina Ormuz "znajduje się pod ścisłą kontrolą Sił Zbrojnych Iranu i pozostanie w swoim poprzednim stanie operacyjnym".

Oznacza to, że irańskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia w przepływie przez cieśninę Ormuz. W komunikacie agencji czytamy, że wcześniej "w dobrej wierze" Iran udzielił ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych pozwolenia na przepływ przez cieśninę "w sposób kontrolowany".

Od 8 kwietnia w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który na razie ma trwać do 21 kwietnia wieczorem.

O tym, że cieśnina została otwarta dla statków handlowych, Teheran poinformował w piątek. Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

Władze w Teheranie twierdzą, że poprzez utrzymanie blokady USA "naruszyły" swoje zobowiązania. Reżim w Teheranie zarzucił Amerykanom także, że "kontynuują akty piractwa" pod pretekstem blokady.

"W rezultacie kontrola nad cieśniną Ormuz wróciła do poprzedniego stanu, a ten strategiczny szlak wodny jest ściśle zarządzany i kontrolowany przez Siły Zbrojne Iranu" - wskazał rzecznik w oświadczeniu cytowanym przez Tasnim.

Agencja AFP podkreśliła, że ograniczenia będą obowiązywać do czasu, aż USA przywrócą wolność przemieszczania się wszystkim jednostkom.

Wcześniej szef parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf ostrzegł w mediach społecznościowych, że "jeśli blokada (irańskich portów) będzie kontynuowana, cieśnina Ormuz nie pozostanie otwarta".

Polityk dodał przy tym, że tranzyt statków przez cieśninę będzie się odbywał za zgodą władz irańskich i poprzez "wyznaczoną trasę".

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, przez który w normalnych warunkach przepływa 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wstrzymanie ruchu przez ten szlak wodny odbiło się na globalnej gospodarce i spowodowało wzrost cen gazu i ropy.

Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła około 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.

Firma Kpler oceniała w piątek, że cieśnina wciąż pozostaje "praktycznie zamknięta", a większość armatorów obawia się przeprawy z uwagi na możliwe miny.

