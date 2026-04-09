W skrócie Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił zablokowanie żeglugi w cieśninie Ormuz w odpowiedzi na działania Izraela.

Hezbollah poinformował o wystrzeleniu rakiet na osiedle Manara w północnym Izraelu po izraelskim bombardowaniu Libanu.

Zakres rozejmu budzi spór między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, a narastające napięcie może zagrozić rozmowom w Pakistanie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" - ocenił w opublikowanym w nocy w mediach społecznościowych wpisie przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf. Polityk wyjaśnił, że zignorowano wezwanie do zawieszenia broni w Libanie, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się dron, a prawo Iranu do wzbogacania uranu nie zostało uznane.

W czwartek rano wspierany przez Teheran libański Hezbollah poinformował o wystrzeleniu rakiet na osiedle Manara w północnym Izraelu w odpowiedzi na "izraelskie naruszenia" rozejmu w postaci przeprowadzonego w środę przez izraelską armię najcięższego od początku konfliktu bombardowania Libanu, w którym zginęło ponad 250 osób.

"Ta odpowiedź będzie kontynuowana, dopóki nie ustanie izraelsko-amerykańska agresja przeciwko naszemu krajowi" - zapowiedziała grupa w oświadczeniu.

Izraelskie media poinformowały o przechwyceniu jednego pocisku.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz znowu zamknięta. Niepokojące doniesienia

Jednocześnie Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wstrzymanie ruchu statków w cieśninie Ormuz w reakcji na działania Izraela. Dane o ruchu morskim potwierdzają, że tranzyt ustał, a jeden z tankowców został zmuszony do zawrócenia. Pierwsze doniesienia o zamknięciu cieśniny pojawiały się kilkanaście godzin po ogłoszeniu zawieszenia broni.

Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń w sprawie dwutygodniowego rozejmu.Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia. Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na piątek i sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier, Shehbaz Sharif, odgrywa rolę kluczowego mediatora.

Amerykańsko-irańskie zawieszenie broni w założeniu miało wstrzymać eskalację na Bliskim Wschodzie. Otwarta wojna wybuchła 28 lutego, zaledwie dwa dni po fiasku negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego i amerykańsko-izraelskim ataku na terytorium Iranu.

