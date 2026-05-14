W skrócie Partie z koalicji rządzącej w Izraelu złożyły w środę wniosek o rozwiązanie parlamentu, co może przyspieszyć wybory zaplanowane na koniec października.

Jeśli parlament przyjmie którykolwiek z wniosków, nowe wybory będą musiały się odbyć w ciągu trzech do pięciu miesięcy od uchwalenia ustawy.

Koalicja kierowana przez Binjamina Netanjahu przygotowała projekt ustawy o rozwiązaniu parlamentu, który ma być głosowany w przyszłym tygodniu.

Niezależnie od tego zgodnie z obowiązującym już kalendarzem wyborczym kolejne wybory w Izraelu powinny się odbyć 27 października.

We wtorek reprezentująca ultraortodoksyjnych żydów partia Sztandar Tory ogłosiła, że będzie dążyć do przedterminowych wyborów. Wspierające niegdyś rządzącą koalicję ugrupowanie zdecydowało się na ten ruch, ponieważ nie udało się uchwalić ustawy zwalniającej ultraortodoksów ze służby wojskowej, co jest głównym postulatem tego środowiska.

Po tej zapowiedzi przedstawiciele różnych ugrupowań opozycyjnych zaczęli składać wnioski o rozwiązanie parlamentu.

Kierowana przez premiera Binjamina Netanjahu koalicja ma obecnie 60 miejsc w 120-osobowej izbie. Dotychczas udawało jej się zapewnić sobie większość głosów dzięki poparciu m.in. niewchodzącego oficjalnie w skład koalicji Sztandaru Tory.

W środę przed południem koalicja wycofała z porządku obrad wszystkie swoje wnioski. Tłumaczono to obawą o utrzymanie większości. Wieczorem partia Netanjahu, Likud, ogłosiła własny projekt ustawy o rozwiązanie parlamentu, który poparli jej wszyscy koalicjanci. Wniosek ma być głosowany przez izbę w przyszłym tygodniu.

W skład koalicji Netanjahu oprócz Likudu wchodzą też cztery inne stronnictwa, w tym jedna partia religijna (Szas) i dwa ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne (Żydowska Siła i Religijny Syjonizm).

