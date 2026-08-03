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Zwrot w cieśnienie Ormuz? Iran zwrócił się do sąsiada, "decydująca faza"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Iran prowadzi rozmowy z Omanem na temat utworzenia nowej trasy w cieśninie Ormuz - przekazał rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei. Jak wyjaśnił, miałaby ona docelowo stanowić jedyną drogę dla statków w tym przesmyku. Kluczowa dla światowego handlu ropą cieśnina pozostaje zamknięta w związku z wojną w Iranie.

Prezydent USA Donald Trump i szef MSZ Iranu Abbas Araghachi.
Cieśnina Ormuz, możliwy zwrot? Iran rozmawia z OmanemMaptiler /Pool / Pool / Getty Images / HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRYAFP

W skrócie

  • Iran prowadzi negocjacje z Omanem dotyczące utworzenia nowej trasy w cieśninie Ormuz, która miałaby być jedyną drogą żeglugową w tym przesmyku.
  • Rozmowy na temat trasy są w decydującej fazie, jednak Oman nie skomentował jeszcze toczących się negocjacji.
  • Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta od momentu rozpoczęcia wojny w Iranie przez Stany Zjednoczone i Izrael, a ruch statków nie powrócił do wcześniejszego poziomu.
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Informacja na temat rozmów z Omanem, rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei przekazał podczas konferencji prasowej. Wcześniej o takich planach informowano także na profilu w mediach społecznościowych szefa dyplomacji Teheranu Abbasa Araghchiego.

"Negocjacje zmierzają ku końcowi, wchodzą w decydującą fazę" - przekazano w komunikacie.

Iran - Oman. Rozmowy o cieśninie Ormuz. "Chronić interesy narodowe"

- Osiągniemy teraz porozumienie w sprawie trasy akceptowalnej dla obu stron - ani trasy północnej, ani południowej - ale takiej, która będzie respektować suwerenne prawa obu stron i chronić nasze interesy narodowe i bezpieczeństwo - powiedział Baghaei, cytowany przez Al-Jazeerę.

Iran i Oman graniczą z cieśniną Ormuz po dwóch stronach przesmyku - południowe wybrzeże kontroluje rząd w Maskat, północne - Teheran. Omańskie władze nie skomentowały na razie toczących się negocjacji.

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Baghaei podkreślił, że "porozumienie między Iranem a Omanem w sprawie nowego szlaku nie ma nic wspólnego z tym, czy cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta, czy pozostanie zamknięta".

Przekazał także, obecnie nie toczą się żadne rozmowy z USA. Choć, przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump w niedzielę zapowiedział, że w poniedziałek ruszą negocjacje z Iranem.

Cieśnina Ormuz. Szlak pozostaje zamknięty

Cieśnina Ormuz, kluczowa dla światowego handlu ropą, pozostaje zamknięta od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny w Iranie. W ciągu trwania konfliktu kilkukrotnie pojawiały się komunikaty o ponownym uruchomieniu ruchu na akwenie, ten jednak nigdy nie wrócił do skali sprzed wojny. 

Ormuz jest jednym z kluczowych punktów konfliktu na linii Waszyngton - Teheran. USA domagają się ponownego otwarcia szlaku, Iran z kolei traktuje go jako kluczową kartę przetargową w negocjacjach. Irańskie władze deklarują, że po ponownym otwarciu przesmyku będą pobierać opłaty od przepływających statków.

W ostatnich dniach doszło do ponownego załagodzenia sporu. W sobotę Donald Trump ogłosił, że zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran, argumentując swoją decyzję możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Wcześniej amerykańskie media ostrzegały, że w weekend może dojść do rekordowego ataku.

Źródła: Reuters, Al-Jazeera

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