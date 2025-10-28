Zwrot na Bliskim Wschodzie. Netanjahu nakazał "potężne" ataki
Premier Izraela Binjamin Netanjahu nakazał we wtorek wojsku natychmiastowe przeprowadzenie "potężnych" ataków w Strefie Gazy. Wcześniej izraelski przywódca uznał, że Hamas złamał porozumienie o zawieszeniu broni, przekazując niewłaściwe szczątki jednego z zakładników.
W skrócie
- Netanjahu nakazał przeprowadzenie silnych ataków w Strefie Gazy, reagując na działania Hamasu.
- Hamas został oskarżony przez Izrael o złamanie warunków zawieszenia broni poprzez przekazanie niewłaściwych szczątków zakładnika.
- Zdaniem Hamasu narastający konflikt utrudnia wymianę ciał zakładników oraz prowadzenie akcji ratowniczych.
"W wyniku konsultacji dotyczących bezpieczeństwa premier Netanjahu polecił wojsku natychmiast przeprowadzić potężne naloty na Strefę Gazy" - poinformowało we wtorek biuro premiera w oświadczeniu, nie podając jednak szczegółów.
Wcześniej we wtorek Netanjahu powiedział, że badania wykazały, iż szczątki przekazane poprzedniego dnia przez Hamas należały do zakładnika, którego ciało odnaleziono wcześniej podczas wojny, a nie do jednego z 13 nadal zaginionych.
Premier Izraela uznał przekazanie niewłaściwych szczątków za złamanie zawieszenia broni w enklawie i zapowiedział, że Izrael zareaguje na to "naruszenie".
W odpowiedzi Hamas oświadczył, że we wtorek przekaże Izraelowi ciało zaginionego zakładnika znalezione w tunelu.
Strefa Gazy. Izrael zapowiada ataki. Hamas wycofuje się ze wcześniejszej deklaracji
Jednak po wtorkowej zapowiedzi izraelskiego premiera zbrojne ramię Hamasu, Brygady Al-Qassam, ogłosiło, że odroczy zaplanowane na ten sam dzień przekazanie ciała odnalezionego zaginionego zakładnika, powołując się na naruszenia zawieszenia broni w Strefie Gazy przez Izrael.
Grupa poinformowała również, że eskalacja ataków Izraela w Strefie Gazy utrudni działania poszukiwawcze i ratownicze oraz opóźni zwrot ciał izraelskich żołnierzy.
Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Spór o zwrot ciał zakładników
W poniedziałek późnym wieczorem Hamas przekazał 16. z 28 ciał zakładników, które zgodził się zwrócić w ramach porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października.
Jednak - jak poinformowało biuro premiera - izraelska ekspertyza kryminalistyczna wykazała, że Hamas przekazał w rzeczywistości częściowe szczątki zakładnika, którego ciało zostało już zwrócone Izraelowi około dwa lata temu.
W związku z tym biuro Netanjahu oraz grupa reprezentująca rodziny zakładników oskarżyły Hamas o złamanie zawieszenia broni.
Rzeczniczka rządu izraelskiego Shosh Bedrosian powiedziała później dziennikarzom, że "jeśli chodzi o konsekwencje dla Hamasu, obecnie nie wyklucza się żadnej opcji, ale wszystko to odbywa się w pełnej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, prezydentem (Donaldem) Trumpem i jego zespołem".