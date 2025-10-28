W skrócie Netanjahu nakazał przeprowadzenie silnych ataków w Strefie Gazy, reagując na działania Hamasu.

Hamas został oskarżony przez Izrael o złamanie warunków zawieszenia broni poprzez przekazanie niewłaściwych szczątków zakładnika.

Zdaniem Hamasu narastający konflikt utrudnia wymianę ciał zakładników oraz prowadzenie akcji ratowniczych.

"W wyniku konsultacji dotyczących bezpieczeństwa premier Netanjahu polecił wojsku natychmiast przeprowadzić potężne naloty na Strefę Gazy" - poinformowało we wtorek biuro premiera w oświadczeniu, nie podając jednak szczegółów.

Wcześniej we wtorek Netanjahu powiedział, że badania wykazały, iż szczątki przekazane poprzedniego dnia przez Hamas należały do zakładnika, którego ciało odnaleziono wcześniej podczas wojny, a nie do jednego z 13 nadal zaginionych.

Premier Izraela uznał przekazanie niewłaściwych szczątków za złamanie zawieszenia broni w enklawie i zapowiedział, że Izrael zareaguje na to "naruszenie".

W odpowiedzi Hamas oświadczył, że we wtorek przekaże Izraelowi ciało zaginionego zakładnika znalezione w tunelu.

Strefa Gazy. Izrael zapowiada ataki. Hamas wycofuje się ze wcześniejszej deklaracji

Jednak po wtorkowej zapowiedzi izraelskiego premiera zbrojne ramię Hamasu, Brygady Al-Qassam, ogłosiło, że odroczy zaplanowane na ten sam dzień przekazanie ciała odnalezionego zaginionego zakładnika, powołując się na naruszenia zawieszenia broni w Strefie Gazy przez Izrael.

Grupa poinformowała również, że eskalacja ataków Izraela w Strefie Gazy utrudni działania poszukiwawcze i ratownicze oraz opóźni zwrot ciał izraelskich żołnierzy.

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Spór o zwrot ciał zakładników

W poniedziałek późnym wieczorem Hamas przekazał 16. z 28 ciał zakładników, które zgodził się zwrócić w ramach porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października.

Jednak - jak poinformowało biuro premiera - izraelska ekspertyza kryminalistyczna wykazała, że Hamas przekazał w rzeczywistości częściowe szczątki zakładnika, którego ciało zostało już zwrócone Izraelowi około dwa lata temu.

W związku z tym biuro Netanjahu oraz grupa reprezentująca rodziny zakładników oskarżyły Hamas o złamanie zawieszenia broni.

Rzeczniczka rządu izraelskiego Shosh Bedrosian powiedziała później dziennikarzom, że "jeśli chodzi o konsekwencje dla Hamasu, obecnie nie wyklucza się żadnej opcji, ale wszystko to odbywa się w pełnej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, prezydentem (Donaldem) Trumpem i jego zespołem".

