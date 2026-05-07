W skrócie W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające żołnierza izraelskiego obejmującego figurę Matki Boskiej i wkładającego jej papierosa do ust. Izraelskie ministerstwo potwierdziło autentyczność fotografii i zapowiedziało konsekwencje wobec żołnierza.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zaniepokojenie incydentem oraz poinformowało, że takie działania obrażają uczucia religijne chrześcijan.

W ostatnich miesiącach media informowały o kilku przypadkach incydentów z udziałem żołnierzy izraelskich w Libanie, w tym o zniszczeniu figury Jezusa, za co ukarano dwóch wojskowych.

Do znieważania figury Matki Boskiej doszło kilka tygodni temu w wiosce Debel w Libanie. O sprawie poinformował serwis Times of Israel, który w środę udostępnił również zdjęcie z momentu zdarzenia. Na fotografii widać, jak żołnierz Sił Obronnych Izraela (IDF) obejmuje figurę i wkłada jej papierosa do ust.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela potwierdziło autentyczność zdjęcia. Z kolei IDF oświadczyły, że żołnierz - po jego zidentyfikowaniu - zostanie ukarany. Jak podkreślono w oświadczeniu, Siły Obronne Izraela "traktują incydent poważnie i podkreślają, że zachowanie żołnierza całkowicie odbiega od oczekiwanych wartości".

Wojsko w komunikacie zaznaczyło, że "szanuje wolność religii i kultu, a także miejsca święte i symbole religijne wszystkich religii i społeczności". Ponadto zapewniło, że w związku z wojną z Hezbollahem "nie ma zamiaru wyrządzać szkody infrastrukturze cywilnej, w tym budynkom i symbolom religijnym".

Znieważanie figury Matki Boskiej w Libanie. Oświadczenie polskiego MSZ

Do sprawy odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zamieściło w sieci oficjalne oświadczenie. Na wstępie podkreślono, że resort "wyraża poważne zaniepokojenie kolejnym incydentem z udziałem żołnierza Sił Obronnych Izraela". "Takie działania obrażają uczucia religijne chrześcijan" - czytamy.

Polskie MSZ przypomniało, że artykuł 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ stwierdza, iż "każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii".

"Dołączając do ONZ, Izrael zaakceptował wartości organizacji wyrażone w Deklaracji. Ta sama zasada wolności religijnej została odzwierciedlona w Deklaracji Niepodległości Izraela, również przyjętej w 1948 roku. Liban, na którego terytorium doszło do incydentu, jest również sygnatariuszem" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że w Polsce "znieważenie uczuć religijnych jest przestępstwem karalnym".

Radosław Sikorski: Żołnierze IDF wymagają szkolenia z szacunku do innych religii i kultur

"Powtarzające się incydenty z udziałem przedstawicieli Państwa Izrael, które naruszają uczucia religijne chrześcijan, podważają wysiłki na rzecz promowania pokoju i współpracy na Bliskim Wschodzie" - oceniono w oświadczeniu MSZ.

Resort spraw zagranicznych Polski podkreślił, że "konsekwentnie potępia wszelkie przejawy dyskryminacji religijnej na świecie".

Osobny wpis zamieścił Radosław Sikorski. Wicepremier stwierdził, że "żołnierze IDF wymagają szkolenia z szacunku do innych religii i kultur".

"Kolejne ofiary w strefie Gazy oraz ekscesy osadników na Zachodnim Brzegu też są niedopuszczalne. Jako 'occupying power' (państwo okupujące - red.) Izrael odpowiada za traktowanie ludzi, nad którymi sprawuje kontrolę" - przypomniał Sikorski.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Żołnierz z Izraela zniszczył figurę Jezusa

"W ostatnich miesiącach doszło do szeregu kompromitujących skandali i ataków na chrześcijan" - napisał portal Times of Israel.

W zeszłym miesiącu - również we wiosce Debel w Libanie - izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Ostatecznie dwóch wojskowy biorących udział w zdarzeniu zostało odsuniętych od służby.

Wymiana ognia między Izraelem i proirańskim Hezbollahem zaczęła się niedługo po ataku amerykańsko-izraelskiej koalicji na Iran. 17 kwietnia osiągnięto tymczasowe zawieszenie broni. Mimo to nadal dochodzi do ataków.

