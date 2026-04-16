Zniszczyli kluczową przeprawę. Ofensywa Izraela na terytorium sąsiada
W wyniku izraelskiego ostrzału zniszczono ostatni most łączący południowy Liban z resztą kraju. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie obejmuje jedynie USA i Iran. Zapowiadane przez Donalda Trumpa rozmowy przedstawicieli Jerozolimy i Bejrutu stoją pod znakiem zapytania. Libański urzędnik przekonuje, że nie wie o takich planach.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje skomplikowana. Formalnie nadal obowiązuje dwutygodniowe zawieszenie broni na linii USA - Iran. Jednak porozumienie nie obejmuje Libanu.
W czwartek agencja Reutera podała, że siły Izraela zniszczył ostatni most łączący południowy Liban z resztą kraju.
Informację przekazał wysoki rangą libański urzędnik ds. bezpieczeństwa. Według niego zniszczenia są poważne, a naprawa przeprawy w tym momencie jest niemożliwa.
Libańska Agencja Informacyjna przekazała, że jedna osoba zginęła w izraelskim ataku wymierzonym w samochód na drodze prowadzącej do Syrii. Autostrada łącząca Bejrut z Damaszkiem została zamknięta.
Bliski Wschód. Izrael prowadzi ofensywę w Libanie
Wiadomość jest zaskakująca. Jerozolima informowała o planowanej rozmowie przywódców Izraela i Libanu w celu zawieszenia konfliktu.
- Premier Binjamin Netanjahu będzie rozmawiał z libańskim prezydentem Josephem Aounem - przekazała w czwartek Gila Gamliel, członkini gabinetu bezpieczeństwa Izraela. Nie podała jednak konkretnej daty.
Wcześniej o planie rozmowy przedstawicieli obu państw informował prezydent USA.
"Próbujemy trochę rozładować napięcie w stosunkach między Izraelem i Libanem. Obaj przywódcy nie rozmawiali ze sobą od dawna, od jakichś 34 lat. Dojdzie do tego jutro (w czwartek - red). Fajnie!" - pisał Donald Trump na platformie Truth Social.
Liban podaje w wątpliwość komunikaty płynące zza oceanu. - Nie mamy wiedzy o żadnych planowanych kontaktach ze stroną izraelską i nie zostaliśmy o tym poinformowani oficjalnymi kanałami - przekazał w rozmowie z agencją AFP wysoki rangą libański urzędnik.
Izrael atakuje Liban. Walczy z Hezbollahem
Izrael tłumaczy ataki w Libanie koniecznością walki z Hezbollahem, proirańską organizacją zbrojną. Bojownicy kontrolują część stolicy kraju, Bejrutu.
Przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał w poniedziałek władze Libanu do rezygnacji z planowanych rozmów z Izraelem w Waszyngtonie, uznając je za bezcelowe i niewiążące dla jego ugrupowania.
Przed kilkoma dniami doszło do jedynego spotkania przedstawicieli obu państw w stolicy USA. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu.
Źródło: Reuters, AFP