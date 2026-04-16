W skrócie Formalnie obowiązuje dwutygodniowe zawieszenie broni na linii USA - Iran, ale porozumienie nie obejmuje Libanu.

Siły Izraela zniszczyły ostatni most łączący południowy Liban z resztą kraju, według libańskiego urzędnika ds. bezpieczeństwa.

Izrael prowadzi ofensywę w Libanie i tłumaczy swoje działania walką z Hezbollahem.

Przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał władze Libanu do rezygnacji z rozmów z Izraelem, uznając je za bezcelowe i niewiążące.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje skomplikowana. Formalnie nadal obowiązuje dwutygodniowe zawieszenie broni na linii USA - Iran. Jednak porozumienie nie obejmuje Libanu.

W czwartek agencja Reutera podała, że siły Izraela zniszczył ostatni most łączący południowy Liban z resztą kraju.

Informację przekazał wysoki rangą libański urzędnik ds. bezpieczeństwa. Według niego zniszczenia są poważne, a naprawa przeprawy w tym momencie jest niemożliwa.

Libańska Agencja Informacyjna przekazała, że jedna osoba zginęła w izraelskim ataku wymierzonym w samochód na drodze prowadzącej do Syrii. Autostrada łącząca Bejrut z Damaszkiem została zamknięta.

Wiadomość jest zaskakująca. Jerozolima informowała o planowanej rozmowie przywódców Izraela i Libanu w celu zawieszenia konfliktu.

- Premier Binjamin Netanjahu będzie rozmawiał z libańskim prezydentem Josephem Aounem - przekazała w czwartek Gila Gamliel, członkini gabinetu bezpieczeństwa Izraela. Nie podała jednak konkretnej daty.

Wcześniej o planie rozmowy przedstawicieli obu państw informował prezydent USA.

"Próbujemy trochę rozładować napięcie w stosunkach między Izraelem i Libanem. Obaj przywódcy nie rozmawiali ze sobą od dawna, od jakichś 34 lat. Dojdzie do tego jutro (w czwartek - red). Fajnie!" - pisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Liban podaje w wątpliwość komunikaty płynące zza oceanu. - Nie mamy wiedzy o żadnych planowanych kontaktach ze stroną izraelską i nie zostaliśmy o tym poinformowani oficjalnymi kanałami - przekazał w rozmowie z agencją AFP wysoki rangą libański urzędnik.

Izrael tłumaczy ataki w Libanie koniecznością walki z Hezbollahem, proirańską organizacją zbrojną. Bojownicy kontrolują część stolicy kraju, Bejrutu.

Przywódca Hezbollahu Naim Kassem wezwał w poniedziałek władze Libanu do rezygnacji z planowanych rozmów z Izraelem w Waszyngtonie, uznając je za bezcelowe i niewiążące dla jego ugrupowania.

Przed kilkoma dniami doszło do jedynego spotkania przedstawicieli obu państw w stolicy USA. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu.

Źródło: Reuters, AFP

