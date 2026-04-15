W skrócie W ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz, część z nich płynęła bez włączonych transponderów - donoszą media.

USA rozpoczęły działania mające na celu usunięcie min oraz blokadę irańskich portów, uniemożliwiając przepłynięcie statków przez amerykańską blokadę.

W operacji na wodach przybrzeżnych Iranu uczestniczy ponad 10 tys. amerykańskich wojskowych, kilkanaście okrętów i dziesiątki samolotów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz - poinformował we wtorek dziennik "Wall Street Journal", powołując się na dwa źródła we władzach USA.

Jeden z rozmówców gazety przekazał, że przez cieśninę minionej doby przepłynęły statki handlowe, kontenerowce i tankowce, które wpływały do Zatoki Perskiej i wypływały z niej. Niektóre statki płynęły bez włączonych transponderów, by zminimalizować ryzyko irańskich ataków.

Choć liczba statków, które przepłynęły przez cieśninę, wciąż jest odległa od tego, ile jednostek pokonywało ten szlak przed wybuchem wojny, to i tak jest to poprawa - podkreślił dziennik.

Siły USA blokują irańskie porty. Trwa misja na rzecz swobody żeglugi

Prezydent Donald Trump żąda, by Iran odblokował Ormuz. Wcześniej w tym tygodniu dwa amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez tę cieśninę w ramach misji na rzecz swobody żeglugi, mającej pomóc w ustanowieniu nowego szlaku i wsparcie swobodnego przepływu handlu w obliczu obaw dotyczących irańskich min morskich - podkreślił dziennik.

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM), które nadzoruje siły USA na Bliskim Wschodzie, powiadomiło, że w sobotę rozpoczęto działania mające na celu usunięcie min.

Jednocześnie Amerykanie prowadzą od poniedziałku blokadę irańskich portów. We wtorek CENTCOM powiadomił w podsumowaniu pierwszego dnia operacji, że żaden statek nie przedostał się przez amerykańską blokadę irańskich portów, a sześć zawróciło na polecenie sił USA.

Wojska USA u wybrzeży Iranu. Operacja w cieśninie Ormuz

Blokada dotyczy statków wszystkich państw, wpływających lub wypływających z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym wszystkich irańskich portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. W operacji bierze udział ponad 10 tys. amerykańskich wojskowych, kilkanaście okrętów i dziesiątki samolotów.

"New York Times" powiadomił natomiast, że z cieśniny Ormuz wypłynęło w poniedziałek kilka statków, w tym te objęte sankcjami oraz te wypływające z irańskich portów.

Według danych firmy Kpler, śledzącej ruch morski, z portu Bandar Imam Chomeini wypłynął w poniedziałek w nocy kontenerowiec pod liberyjską flagą Christianna, który miał wydostać się z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz. Statek deklarował, że nie przewozi żadnego ładunku.

