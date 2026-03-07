Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian, że Teheran nie planuje dalszych ataków na państwa sąsiednie, o ile z ich terytorium nie będą prowadzone działania przeciwko Iranowi. Oświadczenie padło w sobotę w czasie narastającego napięcia na Bliskim Wschodzie po wybuchu wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

W przemówieniu transmitowanym przez irańską telewizję państwową Pezeshkian poinformował, że decyzję w tej sprawie podjęła Tymczasowa Rada Przywódcza, która kieruje krajem od czasu zabójstwa najwyższego przywódcy Iranu w ubiegłym tygodniu podczas ataków przeprowadzonych przez USA i Izrael.

- Wczoraj Tymczasowa Rada Przywódcza zatwierdziła, że nie będzie więcej ataków na kraje sąsiednie i nie będą wystrzeliwane rakiety, chyba że atak na Iran będzie pochodził z tych krajów - powiedział prezydent.

Prezydent Iranu apeluje do obywateli. "Zjednoczcie się w obronie kraju"

W wystąpieniu dla irańskich mediów Pezeshkian przeprosił również państwa regionu za szkody, jakie mogły powstać w wyniku niedawnych działań militarnych. Jak podała stacja Al-Dżazira, wezwał przy tym sąsiadów Iranu, aby nie angażowali się po stronie jego przeciwników.

- Nie stawajcie się narzędziami w rękach Izraela i USA. Rozwiązujcie wszystkie problemy drogą dyplomacji - zaapelował.

Prezydent zwrócił się także bezpośrednio do obywateli Iranu, wzywając ich do jedności w obliczu trwającego konfliktu.

- Zapomnijcie o wewnętrznych sporach i zjednoczcie się w obronie kraju - powiedział, podkreślając jednocześnie, że "kapitulacja Iranu to marzenie, które nigdy się nie spełni".

- Wrogowie Iranu muszą zabrać do grobu swoje pragnienie bezwarunkowego poddania się narodu irańskiego - powiedział Pezeshkian.

