Bliski Wschód
Bliski Wschód

Zmasowany atak na Bliskim Wschodzie. Seria uderzeń Iranu, USA i Izraela

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Na Bliskim Wschodzie trwa gwałtowna wymiana ognia między Izraelem i USA a Iranem. Celem ataków dronów i pocisków padają cele położone w całym regionie Zatoki Perskiej, zarówno wojskowe jak i cywilne. Media donoszą m.in. o uderzeniu na szpital w Teheranie czy siedzibę lokalnej telewizji.

Nocna panorama miasta z dużą eksplozją i ogniem na horyzoncie, obok fragment wnętrza budynku z rozbitą szybą, szkłem na podłodze i śladami krwi.
Iran. Gwałtowna wymiana ognia na Bliskim WschodzieClash Report / NEXTA / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia między Izraelem, USA i Iranem, a ataki trafiają w cele wojskowe i cywilne.
  • Dowództwo USA poinformowało o uderzeniu w kwaterę główną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i atakach na około tysiąc obiektów w Iranie.
  • Izraelskie ataki spowodowały uszkodzenie szpitala w Teheranie oraz przerwy w nadawaniu irańskiej telewizji państwowej, a alarmy przeciwrakietowe uruchomiono także w Izraelu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ostatnich godzinach nie ustają ataki przeprowadzane przez wszystkie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ich ofiarą padają cele zlokalizowane w Izraelu i Iranie, a także na terenie sojuszników USA w regionie.

Amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu udanego uderzenia w kwaterę główną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Atak na Iran. Gwałtowna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie

"IRGC zabił ponad 1000 Amerykanów w ciągu ostatnich 47 lat. Wczoraj zakrojony na szeroką skalę atak USA odciął głowę węża" - czytamy w komunikacie armii, cytowanym przez agencję AFP.

Jak przekazało Centralne Dowództwo USA, od rozpoczęcia walk na Bliskim Wschodzie celem amerykańskich ataków padło ok. tysiąc obiektów w Iranie.

Irańska agencja informacyjna Tasnim poinformowała o śmierci siedmiu dowódców wojskowych, w tym szefa biura głównodowodzącego sił zbrojnych. Z kolei w Iraku życie straciło ośmiu bojowników wspieranych przez Iran.

Wojna na Bliskim Wchodzie. Szpital w Teheranie padł ofiarą ataku

Wystrzeliwane przez strony konfliktu pociski i drony trafiają także w obiekty o charakterze cywilnym. W mediach społecznościowych można znaleźć serię filmów pokazujących skutki uderzeń.

Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na świadków, ofiarą izraelskiego ataku padł także szpital w stolicy kraju, Teheranie. Budynek został mocno uszkodzony. Pacjentów ewakuowano.

Drony i pociski uderzają w Iranie, Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie

Celem izraelskich uderzeń padł także budynek irańskiej telewizji państwowej. Jak przekazała agencja Reutera, atak spowodował przerwy w nadawaniu.

Alarm przeciwrakietowy rozbrzmiał także nad Izraelem, gdzie wojsko walczyło, aby odeprzeć zmasowany atak irańskich pocisków. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące m.in. potężną eksplozję na pustyni Negew.

Wybuchy były słyszane także w innych krajach regionu, m.in. Syrii i Dubaju, gdzie irańskie drony wywołały pożar w bazie wojskowej, w której stacjonowali francuscy żołnierze.

Zobacz również:

CIA miało odegrać kluczową rolę w ataku na Iran
Świat

Media: CIA od miesięcy śledziła Chameneia. Wywiad pomógł w ataku USA i Izraela

Agata Sucharska
Agata Sucharska
Bocheński w "Gościu Wydarzeń" o Komisji Europejskiej: Bezlitości, polityczni gangsterzyPolsat News

Najnowsze