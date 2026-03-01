Zmasowany atak na Bliskim Wschodzie. Seria uderzeń Iranu, USA i Izraela
Na Bliskim Wschodzie trwa gwałtowna wymiana ognia między Izraelem i USA a Iranem. Celem ataków dronów i pocisków padają cele położone w całym regionie Zatoki Perskiej, zarówno wojskowe jak i cywilne. Media donoszą m.in. o uderzeniu na szpital w Teheranie czy siedzibę lokalnej telewizji.
W ostatnich godzinach nie ustają ataki przeprowadzane przez wszystkie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ich ofiarą padają cele zlokalizowane w Izraelu i Iranie, a także na terenie sojuszników USA w regionie.
Amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu udanego uderzenia w kwaterę główną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Atak na Iran. Gwałtowna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie
"IRGC zabił ponad 1000 Amerykanów w ciągu ostatnich 47 lat. Wczoraj zakrojony na szeroką skalę atak USA odciął głowę węża" - czytamy w komunikacie armii, cytowanym przez agencję AFP.
Jak przekazało Centralne Dowództwo USA, od rozpoczęcia walk na Bliskim Wschodzie celem amerykańskich ataków padło ok. tysiąc obiektów w Iranie.
Irańska agencja informacyjna Tasnim poinformowała o śmierci siedmiu dowódców wojskowych, w tym szefa biura głównodowodzącego sił zbrojnych. Z kolei w Iraku życie straciło ośmiu bojowników wspieranych przez Iran.
Wojna na Bliskim Wchodzie. Szpital w Teheranie padł ofiarą ataku
Wystrzeliwane przez strony konfliktu pociski i drony trafiają także w obiekty o charakterze cywilnym. W mediach społecznościowych można znaleźć serię filmów pokazujących skutki uderzeń.
Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na świadków, ofiarą izraelskiego ataku padł także szpital w stolicy kraju, Teheranie. Budynek został mocno uszkodzony. Pacjentów ewakuowano.
Drony i pociski uderzają w Iranie, Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie
Celem izraelskich uderzeń padł także budynek irańskiej telewizji państwowej. Jak przekazała agencja Reutera, atak spowodował przerwy w nadawaniu.
Alarm przeciwrakietowy rozbrzmiał także nad Izraelem, gdzie wojsko walczyło, aby odeprzeć zmasowany atak irańskich pocisków. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące m.in. potężną eksplozję na pustyni Negew.
Wybuchy były słyszane także w innych krajach regionu, m.in. Syrii i Dubaju, gdzie irańskie drony wywołały pożar w bazie wojskowej, w której stacjonowali francuscy żołnierze.