W skrócie Donald Trump poinformował o odnalezieniu członka załogi myśliwca F-15E, który "doznał obrażeń", ale "jest teraz cały i zdrowy".

Samolot F-15E został zestrzelony przez irańską obronę powietrzną w piątek, a załoga katapultowała się przed rozbiciem maszyny.

Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej zaangażowano śmigłowce, samoloty oraz żołnierzy grup poszukiwawczo-ratowniczych Sił Powietrznych USA.

Jak ogłosił Donald Trump, odnaleziony członek załogi myśliwca F-15E "doznał obrażeń", ale "jest teraz cały i zdrowy". Informacją o jego odnalezieniu amerykański prezydent podzielił się w niedzielny poranek.

Trump przypomniał w swoim wpisie na platformie Truth Social, że wcześniej podjęte działania poszukiwawczo-ratownicze doprowadziły również do odnalezienia i uratowania pilota myśliwca.

"To pierwszy raz w historii wojskowej, gdy dwóch amerykańskich lotników zostało uratowanych, osobno, głęboko na terytorium wroga. Nigdy nie zostawimy amerykańskiego wojownika!" - zadeklarował prezydent Stanów Zjednoczonych.

Członek załogi zestrzelonego F-15 odnaleziony. "Powinniśmy być dumni"

"Fakt, że udało nam się przeprowadzić obie operacje bez ani jednego zabitego lub rannego Amerykanina, po raz kolejny dowodzi, że osiągnęliśmy przytłaczającą dominację powietrzną i przewagę nad irańskim niebem" - dodał Trump, stwierdzając, że jest to moment, "z którego wszyscy Amerykanie (...) powinni być dumni".

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała z kolei, że zestrzeliła amerykański statek powietrzny biorący udział w akcji mającej na celu odnalezienie zaginionego pilota zestrzelonego nad Iranem myśliwca F-15.

Jak przekazała irańska agencja informacyjna Tasnim, "amerykański statek powietrzny wroga poszukujący pilota zestrzelonego myśliwca został zniszczony przez islamskich bojowników w południowej prowincji Isfahan". Według BBC zestrzelona jednostka to dron.

Media w Iranie nie potwierdziły dotąd informacji o odnalezieniu amerykańskiego pilota, podanej wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Amerykański samolot zestrzelony w Iranie. Poszukiwano członków załogi

Samolot F-15E został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą w piątek. Wiadomo, że załoga myśliwca zdołała się katapultować tuż przed rozbiciem maszyny. Pilota uratowali członkowie amerykańskich sił specjalnych. Nadal trwały jednak poszukiwania operatora uzbrojenia.

Jak wynika z opublikowanych wcześniej nagrań, do akcji poszukiwawczej zaangażowano m.in. śmigłowce i samoloty. Chodzi prawdopodobnie o HH-60, modyfikację śmigłowca UH-60 Black Hawk, przeznaczoną do działań poszukiwawczo-ratowniczych, oraz samoloty HC-130J.

Liczne media podały, że w operacji brali również udział żołnierze grup poszukiwawczo-ratowniczych Sił Powietrznych USA (USAF). Jest to wyspecjalizowana formacja, której celem jest ratowanie załóg statków powietrznych zestrzelonych nad terytorium wroga.

Źródła: Truth Social, agencja Reutera

