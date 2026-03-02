W skrócie Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość dzielenia się ukraińskim doświadczeniem obronnym z krajami Zatoki Perskiej, które wsparły Ukrainę.

Prezydent Ukrainy wezwał Europę do budowy zdolności w zakresie ochrony przed atakami z powietrza, lądu i morza, wskazując na sytuację wokół Iranu.

Izrael i USA prowadzą naloty na cele w Iranie, na co Teheran odpowiedział atakami odwetowymi na amerykańskie bazy w państwach Bliskiego Wschodu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W krajach Zatoki Perskiej, które mają lepsze systemy obrony przeciwlotniczej niż te, które dostarczyli nam partnerzy, mimo większej liczby systemów nie udaje się zestrzelić wszystkich pocisków balistycznych. Są też Shahedy, których nie powstrzymała obrona przeciwlotnicza w regionie" - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Wołodymyr Zełenski do państw Bliskiego Wschodu. Padła propozycja

Prezydent Ukrainy ocenił, że "wszyscy teraz widzą", że doświadczenie Kijowa w zakresie obrony jest "w dużej mierze niezastąpione".

"Jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem, pomagać narodom, które pomogły Ukrainie tej zimy i ogólnie podczas wojny" - zadeklarował Zełenski.

Prezydent Ukrainy z wezwaniem do Europy. Wskazał na wojnę w Iranie

Wcześniej w niedzielę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że zgodził się na prośbę USA, aby brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom w Zatoce Perskiej w zestrzeliwaniu irańskich dronów.

Zełenski wezwał Europę do zapewnienia sobie realnej siły i zdolności do ochrony swojego nieba, ziemi i morza przed wszelkiego rodzaju atakami.

"W tym celu należy zbudować wystarczające moce produkcyjne w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej i przeciwrakietowej. Obecnie szczegółowo rejestrujemy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu. Ukraiński wywiad, MSZ - wszyscy są zaangażowani" - podkreślił.

Ataki USA i Izraela na Iran. Zełenski o powiazaniach z Rosją

Prezydent zaznaczył, że Ukraina koordynuje działania z partnerami i zaznaczył, że szansa na zmiany w Iranie musi zostać właściwie wykorzystana.

"Naród irański przez długi czas był praktycznie sam w walce z przemocą, z irańskim reżimem. Reżim ten, który tylko w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli, który zawsze wspierał i organizował wojny w regionie, który dostarczył Rosji Shahedy i technologię ich produkcji, sam określił stosunek do siebie" - podkreślił ukraiński przywódca.

Dodał, że ważne jest, aby było jasne stanowisko poparcia dla ludzi i życia oraz aby amerykańska determinacja na całym świecie naprawdę zadziałała.

W sobotę rano Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu, a także Izrael. W nalotach zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa czołowych postaci irańskiego reżimu.

Suski w "Graffiti" o programie SAFE: Kto da gwarancję, że nie będzie kolejnego Ribbentropa? Polsat News