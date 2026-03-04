W skrócie Wołodymyr Zełenski ujawnił, że partnerzy Ukrainy zgłosili się do niego o pomoc w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Ukrainy poinformował, że jego kraj konsultuje się z partnerami z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz krajami sąsiadującymi z Iranem.

Zełenski zadeklarował gotowość do udzielenia pomocy w ochronie życia i stabilizacji sytuacji, podkreślając jednocześnie, że działania wsparcia nie mogą osłabiać możliwości obrony Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawnił, że zorganizował spotkanie poświęcone "sytuacji na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej". W jego trakcie rozmawiano także o możliwościach udzielenia wsparcia przez Ukrainę.

"Reżim irański, który za wszelką cenę stara się przetrwać, stanowi wyraźne zagrożenie dla wszystkich państw regionu oraz dla stabilności na świecie. Żadne państwo sąsiadujące z Iranem nie może czuć się bezpieczne" - podkreślił.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Zełenski: Ukraina konsultuje się z partnerami

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że do tej pory "reżim irański nie wykazał żadnych rzeczywistych zamiarów podjęcia uczciwych działań dyplomatycznych lub wprowadzenia fundamentalnych zmian".

Z tego powodu - jak ujawnił Zełenski - "Ukraina konsultuje się z partnerami w Europie i Stanach Zjednoczonych, a także z krajami sąsiadującymi z Iranem". Do tej pory odbyły się rozmowy ukraińskiego prezydenta z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Jordanii i Bahrajnu.

"Wszystkie one stoją przed poważnym wyzwaniem i otwarcie o tym mówią: irańskie drony bojowe to te same "shahedy", które przez całą wojnę atakowały nasze (ukraińskie - przyp. red.) miasta, wioski i infrastrukturę" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zwrócił również uwagę, że "w ciągu zaledwie kilku dni Iran wystrzelił ponad 800 pocisków różnego typu i ponad 1400 dronów bojowych". "To właśnie irańskie drony i pociski stanowią główne zagrożenie dla swobodnej żeglugi, destabilizując światowe ceny ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu" - dodał.

Prezydent Ukrainy ujawnia: Partnerzy zwracają się do nas o pomoc

"Ukraina może przyczynić się do ochrony życia ludzkiego i stabilizacji sytuacji. Partnerzy zwracają się do nas o pomoc" - ujawnił.

Ukraiński przywódca dodał we wpisie, że zlecił ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy przedstawienie możliwości udzielenia pomocy odpowiednim krajom. Ma do tego dojść jednak w sposób, który "nie osłabi naszej własnej obrony na Ukrainie".

Zełenski podkreślił przy tym, że ukraińskie "siły zbrojne dysponują niezbędnymi zdolnościami". "Eksperci będą działać na miejscu, a zespoły już koordynują te działania" - przekazał.

"Jesteśmy gotowi pomóc w ochronie życia, obronie ludności cywilnej i wspieraniu rzeczywistych wysiłków na rzecz stabilizacji sytuacji, a w szczególności przywrócenia bezpiecznej żeglugi w regionie" - dodał.

Prezydent Ukrainy zaznaczył jednak, że oczekuje, iż "Unia Europejska, kraje europejskie i G7 podejmą aktywne działania zarówno w celu likwidacji potencjału terrorystycznego reżimu irańskiego, jak i ochrony życia w regionie oraz stabilności globalnej".

"Będziemy nadal koordynować działania z naszymi partnerami" - zakończył.

Iran blisko współpracuje z Rosją

Przypomnijmy, że wspomniane drony irańskiej produkcji typu "Shahed" często używane są przez Rosjan do atakowania ukraińskiej infrastruktury i pozycji wojskowych.

Rosja ponadto od dłuższego czasu blisko współpracuje z Iranem. Kraje te w kwietniu 2025 roku podpisały traktat o strategicznym partnerstwie. Nie zawierał on jednak klauzuli o wzajemnej obronie.

W grudniu Iran i Rosja podpisały ponadto tajną umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych 9K333 Wierba.

Z warunków umowy wynikało, że Kreml planował dostarczyć Teheranowi 500 wyrzutni i 2,5 tys. pocisków 9M336 w latach 2027-2029. Część tego sprzętu mogła jednak dotrzeć do Iranu tuż przed rozpoczętym w sobotę rano atakiem Stanów zjednoczonych i Izraela.

