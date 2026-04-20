Bliski Wschód
Bliski Wschód

Zastawili "sidła" na Iran? Media ujawniają, czego boi się wróg USA

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Czas rozejmu między Waszyngtonem a Teheranem dobiega końca. Szansą na jego przedłużenie są negocjacje, lecz Iran wciąż nie potwierdził, że weźmie udział w drugiej rundzie rozmów. Strony obrzucają się oskarżeniami, jednak Irańczycy mają mieć dodatkowy powód. Obawiają się bowiem, że pod przykrywką pertraktacji kryć może się pułapka. Media ujawniają szczegóły.

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Iranu Masud Pezeszkian, w tle siły USA na Bliskim Wschodzie
Napięcie na linii USA - Iran. Kończy się czas rozejmu, Teheran obawia się pułapki AmerykanówCENTCOM| Iranian Presidency/Anadolu / Aaron Schwartz / CNP / Bloomberg Getty Images

W skrócie

  • Dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a USA wygasa w środę, a decyzja o tymczasowym rozejmie nastąpiła po apelu Pakistanu o przedłużenie ultimatum Donalda Trumpa.
  • Iran nie potwierdził udziału w drugiej turze rozmów w Islamabadzie, oskarża USA o złamanie warunków rozejmu i nie zgadza się na żądania dotyczące programu nuklearnego.
  • Według doniesień agencji oraz irańskich urzędników Teheran utrzymuje czujność i nieufność wobec USA - media opisują, że bliskowschodnie państwo obawia się pułapki bądź podstępu.
Dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a USA wygasa w środę. Decyzja o tymczasowym rozejmie nastąpiła po apelu Pakistanu o przedłużenie ultimatum Donalda Trumpa, na co amerykański lider przystał. Wcześniej groził Teheranowi "zniszczeniem całej cywilizacji".

Pomiędzy stronami ciągle panuje napięcie, podsycane przez kolejne incydenty, a decyzji w sprawie drugiej rundy negocjacji wciąż nie ma.

USA i Iran odbyły już jedną turę rozmów, jednak do przełomu nie doszło. Na wtorek planowana jest druga - także w Islamabadzie - ale Teheran wciąż nie zadeklarował czy wyśle do stolicy Pakistanu swoich przedstawicieli.

Rozejm Iranu z USA wisi na włosku. Teheran obawia się pułapki

Irańskie władze oskarżają USA o złamanie warunków rozejmu i odrzucają żądania w sprawie wygaszenia programu nuklearnego, nazywając je "irracjonalnymi i wygórowanymi".

Jednak, jak donosi Axios, za motywacjami Iranu stoi jeszcze coś. "Iran nie potwierdził dotąd swojego udziału i obawia się, że to wszystko ze strony Białego Domu to podstęp" - czytamy.

Z tekstu dowiadujemy się, że Teheran tonuje nastroje i oczekiwania. "Wydają się podejrzewać, że rozmowy Trumpa o porozumieniu mogą być przykrywką dla niespodziewanego ataku ze strony Stanów Zjednoczonych" - wskazuje Axios.

Portal, powołując się na irańskich urzędników, opisuje, że prawdziwym zamiarem Trumpa może być "wznowienie wojny".

Z anonimowymi doniesieniami, wskazującymi na nieufność, zbiegają się także oficjalne oświadczenia. W poniedziałek prezydent Iranu Masud Pezeszkian stwierdził wprost, że "czujność i nieufność w relacjach z USA to niezaprzeczalna konieczność" - podaje państwowa agencja prasowa IRNA.

Z kolei Reuters, powołując się na anonimowego rozmówcę, wskazuje, że program rakietowy i nuklearny Iranu nie podlegają negocjacjom.

Kończy się czas rozejmu, przełomu nie ma. Iran i USA przerzucają się oskarżeniami

Iran podtrzymuje, że nie ma planów drugiej tury rozmów - podał w poniedziałek rano rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei. Stwierdził, że działania Waszyngtonu w najmniejszym stopniu nie świadczą o poważnym podejściu do procesu negocjacyjnego.

Co więcej - Donald Trump z jednej strony zapowiada, że zawarcie porozumienia jest blisko, by niedługo potem oskarżać Iran o eskalację i grozić, iż jeśli nie zgodzą się na umowę, USA "zniszczą każdą elektrownię i każdy most".

Fakt, że między stronami iskrzy, dobrze oddaje także sytuacja w cieśninie Ormuz. Iran w piątek ogłosił otworzenie szlaku. W sobotę, po kilkunastu godzinach, znów go zamknął, wskazując, że USA dokonują "pirackich aktów", blokując irańskie wybrzeże. W sobotę doszło także do ostrzelania kilku handlowych jednostek w rejonie.

Źródła: Reuters, Axios, IRNA

Najnowsze