W skrócie Dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a USA wygasa w środę, a decyzja o tymczasowym rozejmie nastąpiła po apelu Pakistanu o przedłużenie ultimatum Donalda Trumpa.

Iran nie potwierdził udziału w drugiej turze rozmów w Islamabadzie, oskarża USA o złamanie warunków rozejmu i nie zgadza się na żądania dotyczące programu nuklearnego.

Według doniesień agencji oraz irańskich urzędników Teheran utrzymuje czujność i nieufność wobec USA - media opisują, że bliskowschodnie państwo obawia się pułapki bądź podstępu.

Dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a USA wygasa w środę. Decyzja o tymczasowym rozejmie nastąpiła po apelu Pakistanu o przedłużenie ultimatum Donalda Trumpa, na co amerykański lider przystał. Wcześniej groził Teheranowi "zniszczeniem całej cywilizacji".

Pomiędzy stronami ciągle panuje napięcie, podsycane przez kolejne incydenty, a decyzji w sprawie drugiej rundy negocjacji wciąż nie ma.

USA i Iran odbyły już jedną turę rozmów, jednak do przełomu nie doszło. Na wtorek planowana jest druga - także w Islamabadzie - ale Teheran wciąż nie zadeklarował czy wyśle do stolicy Pakistanu swoich przedstawicieli.

Rozejm Iranu z USA wisi na włosku. Teheran obawia się pułapki

Irańskie władze oskarżają USA o złamanie warunków rozejmu i odrzucają żądania w sprawie wygaszenia programu nuklearnego, nazywając je "irracjonalnymi i wygórowanymi".

Jednak, jak donosi Axios, za motywacjami Iranu stoi jeszcze coś. "Iran nie potwierdził dotąd swojego udziału i obawia się, że to wszystko ze strony Białego Domu to podstęp" - czytamy.

Z tekstu dowiadujemy się, że Teheran tonuje nastroje i oczekiwania. "Wydają się podejrzewać, że rozmowy Trumpa o porozumieniu mogą być przykrywką dla niespodziewanego ataku ze strony Stanów Zjednoczonych" - wskazuje Axios.

Portal, powołując się na irańskich urzędników, opisuje, że prawdziwym zamiarem Trumpa może być "wznowienie wojny".

Z anonimowymi doniesieniami, wskazującymi na nieufność, zbiegają się także oficjalne oświadczenia. W poniedziałek prezydent Iranu Masud Pezeszkian stwierdził wprost, że "czujność i nieufność w relacjach z USA to niezaprzeczalna konieczność" - podaje państwowa agencja prasowa IRNA.

Z kolei Reuters, powołując się na anonimowego rozmówcę, wskazuje, że program rakietowy i nuklearny Iranu nie podlegają negocjacjom.

Kończy się czas rozejmu, przełomu nie ma. Iran i USA przerzucają się oskarżeniami

Iran podtrzymuje, że nie ma planów drugiej tury rozmów - podał w poniedziałek rano rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei. Stwierdził, że działania Waszyngtonu w najmniejszym stopniu nie świadczą o poważnym podejściu do procesu negocjacyjnego.

Co więcej - Donald Trump z jednej strony zapowiada, że zawarcie porozumienia jest blisko, by niedługo potem oskarżać Iran o eskalację i grozić, iż jeśli nie zgodzą się na umowę, USA "zniszczą każdą elektrownię i każdy most".

Fakt, że między stronami iskrzy, dobrze oddaje także sytuacja w cieśninie Ormuz. Iran w piątek ogłosił otworzenie szlaku. W sobotę, po kilkunastu godzinach, znów go zamknął, wskazując, że USA dokonują "pirackich aktów", blokując irańskie wybrzeże. W sobotę doszło także do ostrzelania kilku handlowych jednostek w rejonie.

Źródła: Reuters, Axios, IRNA

