Premier Izraela Binjamin Netanjahu skierował przemówienie do narodu irańskiego, wzywając do walki z rządzącym reżimem.

Binjamin Netanjahu wskazał, że Izrael, osiągając swoje cele, "toruje im drogę do wolności". - Irański reżim nie wie, co go uderzyło, ani co go uderzy. Nigdy nie był tak słaby - ocenił.