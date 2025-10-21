W skrócie Wiceprezydent USA JD Vance wyraził zadowolenie realizacją porozumienia między Izraelem a Hamasem, mimo niedawnego zerwania zawieszenia broni.

JD Vance otworzył w Izraelu Centrum Współpracy Cywilnej i Wojskowej, podkreślając wagę długotrwałego wdrażania planu pokojowego.

Wiceprezydent USA podkreślił konieczność rozbrojenia Hamasu, ostrzegając ich przed konsekwencjami odmowy złożenia broni.

- Minął już tydzień od rozpoczęcia historycznego planu pokojowego prezydenta (USA, Donalda) Trumpa na Bliskim Wschodzie i szczerze mówiąc, wszystko idzie lepiej, niż się spodziewałem - powiedział Vance.

Amerykański wiceprezydent przybył we wtorek do Izraela i na południu tego kraju otworzył Centrum Współpracy Cywilnej i Wojskowej (CMCC), które ma koordynować wysiłki na rzecz utrzymania rozejmu.

Vance podkreślił, że wcielenie w życie całego planu pokojowego zajmie dużo czasu. Pochwalił jednocześnie wysiłki Izraela oraz doradców Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, uznawanych za głównych architektów planu pokojowego.

Wiceprezydent USA stwierdził również, że Hamas będzie musiał się rozbroić, a jego bojownicy, którzy to zrobią, zostaną ułaskawieni. Nie podał dokładnej daty, do której ma się to stać, ale ostrzegł Hamas przed "bardzo złymi rzeczami", które wydarzą się, jeżeli nie złoży broni.

Wojna w Strefie Gazy. Zawieszenie broni zerwane

Słowa amerykańskiego wiceprezydenta są o tyle zaskakujące, że w niedzielę doszło do zerwania podpisanego 13 października zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem.

Izrael poinformował, że tego dnia rano bojownicy Hamasu ostrzelali izraelskich żołnierzy w pobliżu miasta Rafah. Palestyńczycy zaprzeczyli jednak tym oskarżeniom. Mimo to Izrael w odwecie zbombardował cele na południu Strefy Gazy.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem "Siły Obronne Izraela rozpoczęły ponowne egzekwowanie zawieszenia broni, zgodnie z zapisami porozumienia" - przekazała w komunikacie izraelska armia.

- To nie koniec rozejmu, to musiało się stać, gdy mamy do czynienia z ludźmi, którzy nienawidzą się i walczą ze sobą od bardzo dawna, ale radzimy sobie bardzo dobrze - przekonywał JD Vance.

Porozumienie w sprawie rozejmu w Strefie Gazy zostało zawarte 13 października w Egipcie. Wojna w Gazie wybuchła w październiku 2023 r. gdy w wyniku ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1200 Izraelczyków, a 251 zostało uprowadzonych. W odpowiedzi Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy. Przez dwa lata wojny życie straciło ponad 68 tys. Palestyńczyków.

