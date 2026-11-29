W skrócie Według doniesień Washington Post, Iran uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu Starlink, wykorzystując go do działań militarnych przeciwko siłom USA.

Atak na amerykańską bazę w Kuwejcie 1 marca doprowadził do śmierci sześciu żołnierzy. Zaledwie kilka godzin później SpaceX wprowadził nowe wymogi weryfikacji tożsamości dla pilotów obiektów latających.

Elon Musk miał być wściekły z powodu nieautoryzowanego użycia systemu oraz naruszeń warunków umowy przez Pentagon, który korzystał z wersji Starshield w celach powietrznych.

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Z ustaleń "Washington Post" wynika, że do dwóch nieautoryzowanych przypadków dostępu do systemu Starlink i jego wojskowej wersji Starshield doszło na przełomie lutego i marca, gdy USA i Izrael uderzyły w irańskie obiekty wojskowe. Podczas jednego z ataków zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. W odwecie reżim odpowiedział wysłaniem pocisków i dronów na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

"Według dwóch osób zaznajomionych z wewnętrznymi rozmowami w firmie (SpaceX - red.), Iran wykorzystywał Starlink do prowadzenia działań militarnych przeciwko siłom USA. Jeden z informatorów twierdzi, że miliarder dowiedział się, że armia amerykańska używała dronów w ramach zmilitaryzowanej wersji Starlink, zwanej Starshield. Pentagon korzystał jednak z tańszego planu, który miał być przeznaczony wyłącznie do operacji naziemnych. Informatorzy wyrazili chęć zachowania anonimowości w obawie przed odwetem ze strony Muska" - podaje "Washington Post". Z informacji dziennika wynika, że "plan powietrzny" miał kosztować pięć razy więcej - 25 000 dolarów za miesiąc zamiast 5000.

Doniesienia o wykorzystaniu Starlinka przez Iran potwierdziły cztery niezależne źródła zaznajomione ze sprawą, które również poprosiły o zachowanie anonimowości w obawie przed furią miliardera. W pierwszym tygodniu marca z pracy w SpaceX rzekomo zwolniono dwóch dyrektorów. Jako powód zerwania umowy podano "niewłaściwe korzystanie z usługi".

Wściekłość Muska. W tle atak na Kuwejt

Amerykański dziennik przypomina atak na amerykańską bazę w porcie Shuaiba w Kuwejcie, do którego doszło 1 marca. Zginęło wówczas sześciu amerykańskich żołnierzy. "WP" zauważa, że w ciągu kilku godzin od irańskiego uderzenia SpaceX wprowadził wymóg weryfikacji tożsamości dla obiektów lecących powyżej 160 km/h. Potwierdzają to relacje pilotów oraz maile wysłane do prywatnych klientów 2 marca. Jednocześnie dziennik nie stwierdza kategorycznie, że do ataku wykorzystano satelity SpaceX.

Komentarza w sprawie odmówiło Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) nadzorujące operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie. Wyników swojego śledztwa ws. ataku na Kuwejt nie ujawnił również Departament Wojny.

Jeden z informatorów twierdzi, że krótka informacja o wykorzystaniu Starlinków przez irański reżim miała znaleźć się w raporcie CENTCOM przygotowanym dla Pete'a Hegsetha w lato. Rzeczniczka Pentagonu zapewnia jednak, że kierownictwo "nie ma wiedzy o istnieniu takiego dokumentu".

Nowe światło na system Starlink. Nieautoryzowany dostęp

"Washington Post" podkreśla, że doniesienia rzucają nowe światło na to, w jaki sposób globalna sieć mobilnej komunikacji satelitarnej Muska stała się kluczowym narzędziem współczesnej wojny. Mimo udostępnienia systemu przez administrację USA m.in. Ukraińcom i irańskim dysydentom, przeciwnicy USA są w stanie obejść zabezpieczenia na polu walki. "WP" przypomina udaną interwencję Muska w styczniu, gdy SpaceX ograniczyło nieautoryzowany dostęp rosyjskiej armii, co czasowo wprowadziło chaos w armii i utrudniło koordynację ataków dronów na Ukrainę.

Dziennikarze dodają, że w tygodniach po ataku na port Shuaiba Musk i SpaceX nałożyli dodatkowe ograniczenia na sieć sprzedaży terminali Starlink tak, by nie dostały się w niepowołane ręce. Nowe wymogi postawiono podmiotom sprzedającym, które miały dokładniej weryfikować swoich klientów. Ograniczono też system odsprzedaży urządzeń.



