Zaskakująca deklaracja Trumpa. Natychmiastowa odpowiedź Iranu

W skrócie Prezydent USA Donald Trump poinformował, że zrezygnował z zaplanowanych na wieczór ataków na Iran i zapowiedział ogłoszenie terminu oraz miejsca podpisania ewentualnej umowy.

Trump przekazał, że wszystkie zaangażowane strony zaakceptowały ustalenia dotyczące rozmów, a do czasu finalizacji porozumienia utrzymana zostanie blokada morska.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas odnotowała, że wznowione ataki Iranu na państwa Zatoki oraz ich infrastrukturę krytyczną są niedopuszczalne, a rozwiązanie konfliktu powinno być dyplomatyczne.

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Donald Trump poinformował w czwartek, że odwołał zaplanowane na wieczór uderzenia i bombardowania wymierzone w Iran.

Prezydent USA przekazał, że decyzja ma związek z postępem rozmów, a końcowe ustalenia zostały zaakceptowane przez wszystkie zaangażowane strony "zarówno co do koncepcji, jak i najdrobniejszych szczegółów".

Irańska agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że Teheran nie zaakceptował dotąd żadnego dokumentu dotyczącego memorandum o porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi.

Przełom w wojnie z Iranem? Trump wstrzymuje ataki, zapowiada porozumienie

Amerykański prezydent zapowiedział, że termin i miejsce podpisania porozumienia zostaną ogłoszone wkrótce. Jednocześnie zastrzegł, że do czasu sfinalizowania "transakcji" blokada morska pozostanie "w pełnej mocy".

Wcześniej irańskie dowództwo wojskowe ostrzegło, że Stany Zjednoczone spotkają się z "ostrzejszą niż dotychczas" odpowiedzią, jeśli zdecydują się na kolejny atak na Iran. Centralna Kwatera Główna Chatam al-Anbija odniosła się także do amerykańskich gróźb wobec irańskiej infrastruktury naftowej.

"Biorąc pod uwagę ostatnie groźby USA wobec irańskiej infrastruktury naftowej, eksport ropy i gazu albo będzie dostępny dla wszystkich, albo dla nikogo" - przekazano w komunikacie cytowanym przez irańskie media państwowe.

Dowództwo ostrzegło również, że ewentualna eskalacja doprowadziłaby do rozszerzenia konfliktu i zwiększenia niestabilności w regionie.

"Ogromne koszty". Szefowa unijnej dyplomacji ostrzegła ws. Iranu

Wcześniej szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że rozmowa z szefem irańskiej dyplomacji dotyczyła najnowszej eskalacji konfliktu w regionie Zatoki Perskiej oraz stanu negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak zaznaczyła, wznowione przez Iran ataki na państwa Zatoki oraz ich infrastrukturę krytyczną są niedopuszczalne.

- Powrót do wojny na pełną skalę niósłby za sobą ogromne koszty dla całego regionu. Droga dyplomatyczna pozostaje najlepszym sposobem na wyjście z tego konfliktu - podkreśliła Kallas we wpisie na platformach internetowych.

Dowództwo lotnictwa cywilnego Kuwejtu ogłosiło w czwartek nad ranem tymczasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej ze względu na ataki Iranu. Została ona ponownie otwarta po dwóch godzinach.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował w czwartek o wystrzeleniu dronów i pocisków rakietowych w kierunku baz wojskowych Ali al-Salem i Ahmad al-Dżaber w Kuwejcie, bazy lotniczej Szejk Isa w Bahrajnie oraz Al-Azrak w Jordanii.





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