W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował, że ukraiński zespół ekspertów został wysłany do pomocy USA.

Ukraina, wykorzystując swoje doświadczenie z walki z irańskimi dronami, zaoferowała krajom Bliskiego Wschodu wymianę dronów przechwytujących na środki obrony powietrznej.

Prezydent Zełenski stwierdził, że Ukraina chce wspierać kraje Bliskiego Wschodu, jednocześnie zważając na własne potrzeby związane z obroną przed Rosją.

Według prezydenta Włodymyra Zełenskiego USA zwróciły się do Ukrainy o pomoc w czwartek, a ukraiński zespół wyruszył następnego dnia. "Zareagowaliśmy natychmiast. Powiedziałem: tak, oczywiście, wyślemy naszych ekspertów" - poinformował Zełenski.

Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, czy Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o pomoc - podkreślił dziennik.

Iran. Specjaliści z Ukrainy pomogą chronić bazy USA w Jordanii

Jak zauważył "New York Timesa", choć trwająca od 28 lutego operacja amerykańsko-izraelska przeciwko Iranowi grozi odwróceniem uwagi świata od wojny Rosji przeciwko Ukrainie, to jednocześnie dała ona Kijowowi możliwość wykorzystania ciężko zdobytego doświadczenia i zaawansowanej technologii na nowym froncie. Rosja używa przeciwko Ukrainie dronów irańskich.

Kijów ma nadzieję zdobyć przychylność Waszyngtonu w trójstronnych rozmowach pokojowych z Moskwą. W czwartek prezydent USA Donald Trump ponownie oświadczył, że postrzega Zełenskiego jako większą przeszkodę w zawarciu pokoju niż przywódcę Rosji Władimira Putina.

W ocenie amerykańskiego medium, współpracując z USA na Bliskim Wschodzie, Ukraina ma nadzieję na podkreślenie kontrastu między swoim stanowiskiem a stanowiskiem Rosji wobec wojny na Bliskim Wschodzie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ukraina pomoże USA w walce z Iranem

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Rosja dostarcza Iranowi informacje wywiadowcze, w tym zdjęcia satelitarne pokazujące lokalizację amerykańskich okrętów i personelu wojskowego.

Zełenski powiedział również, że widział dane wywiadowcze wskazujące, że drony wylatujące z Iranu zawierają rosyjskie komponenty. "NYT" nie mógł zweryfikować tego twierdzenia.

Prezydent Ukrainy stwierdził, że chce pomóc krajom Bliskiego Wschodu, ale musi również zrównoważyć te prośby z potrzebami Ukrainy, która od ponad czterech lat odpiera rosyjską inwazję.

Ukraina i Rosja. Ukraińcy wesprą kraje Bliskiego Wschodu

Ukraina zaoferowała krajom Bliskiego Wschodu wymianę swoich dronów przechwytujących na potężniejsze środki obrony powietrznej, których Kijów potrzebuje do walki z rosyjskimi pociskami balistycznymi.

Prezydent powiedział, że na Bliski Wschód uda się kolejny zespół ukraińskich ekspertów by pomóc krajom regionu ocenić, jak mogą chronić się przed irańskimi dronami inaczej, niż poprzez użycie kosztownych pocisków do systemów Patriot, których zaczyna brakować.

W pierwszych dniach wojny z Iranem kraje Bliskiego Wschodu zużyły ponad 800 takich pocisków. Dmytro Łytwyn, doradca Zełenskiego, powiedział, że w ciągu czterech lat wojny obronnej z Rosją Ukraina otrzymała zaledwie około 600 zaawansowanych pocisków do systemów Patriot.

