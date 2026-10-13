W skrócie Tankowiec przepływał przez cieśninę Ormuz z wyłączonym systemem nawigacyjnym i nie reagował na upomnienia. Iran przeprowadził atak.

Wcześniej armia USA ostrzelała statek, który próbował przełamać blokadę morską.

Marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej poinformowała, że zaatakowany statek zapalił się, nie przekazano nazwy ani bandery jednostki.

Brytyjska agencja UKMTO podała, że w rejonie cieśniny Ormuz doszło do czterech incydentów. Dodatkowo w piątek ostrzelano tankowiec u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

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Według komunikatu marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaatakowany tankowiec próbował przepłynąć przez cieśninę Ormuz z wyłączonym systemem nawigacyjnym i zignorował ostrzeżenia irańskich sił. Statek miał stanąć w płomieniach. Nie podano jego nazwy ani bandery.

W niedzielę dowódca marynarki Strażników Rewolucji, admirał Ali Ozmai, ostrzegł, że każdy statek wyłączający systemy nawigacyjne podczas przepływania przez cieśninę będzie uznawany za wrogi i narażony na reakcję Iranu.

Brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała w poniedziałek o czterech odrębnych incydentach, w których statki zostały trafione w niedzielę w rejonie cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, czy część tych zgłoszeń dotyczy jednostek wymienianych w komunikatach irańskich sił.

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Do ataków dochodzi również poza cieśniną. W piątek trafiony został tankowiec zakotwiczony u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Bliski Wschód. Atak USA na statek handlowy

W sobotę amerykański myśliwiec zaatakował w Zatoce Omańskiej statek handlowy pływający pod banderą Panamy. Według Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) jednostka opuściła irański port i próbowała przełamać amerykańską blokadę morską, ignorując ostrzeżenia.

Pocisk trafił w rufę statku i unieruchomił jego napęd. Według amerykańskiego wojska nikt z załogi nie ucierpiał.

Od początku wojny, rozpoczętej pod koniec lutego amerykańskimi i izraelskimi atakami na Iran, Teheran próbuje kontrolować żeglugę przez cieśninę Ormuz. USA utrzymują z kolei blokadę morską irańskich portów i eskortują tankowce przepływające przez cieśninę, których liczba w ostatnim czasie wzrosła.

Przed wojną transportowano przez Ormuz około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.



