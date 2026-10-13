W skrócie
- Tankowiec przepływał przez cieśninę Ormuz z wyłączonym systemem nawigacyjnym i nie reagował na upomnienia. Iran przeprowadził atak.
- Wcześniej armia USA ostrzelała statek, który próbował przełamać blokadę morską.
- Marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej poinformowała, że zaatakowany statek zapalił się, nie przekazano nazwy ani bandery jednostki.
- Brytyjska agencja UKMTO podała, że w rejonie cieśniny Ormuz doszło do czterech incydentów. Dodatkowo w piątek ostrzelano tankowiec u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Według komunikatu marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaatakowany tankowiec próbował przepłynąć przez cieśninę Ormuz z wyłączonym systemem nawigacyjnym i zignorował ostrzeżenia irańskich sił. Statek miał stanąć w płomieniach. Nie podano jego nazwy ani bandery.
W niedzielę dowódca marynarki Strażników Rewolucji, admirał Ali Ozmai, ostrzegł, że każdy statek wyłączający systemy nawigacyjne podczas przepływania przez cieśninę będzie uznawany za wrogi i narażony na reakcję Iranu.
Brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała w poniedziałek o czterech odrębnych incydentach, w których statki zostały trafione w niedzielę w rejonie cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, czy część tych zgłoszeń dotyczy jednostek wymienianych w komunikatach irańskich sił.
Do ataków dochodzi również poza cieśniną. W piątek trafiony został tankowiec zakotwiczony u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Bliski Wschód. Atak USA na statek handlowy
W sobotę amerykański myśliwiec zaatakował w Zatoce Omańskiej statek handlowy pływający pod banderą Panamy. Według Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) jednostka opuściła irański port i próbowała przełamać amerykańską blokadę morską, ignorując ostrzeżenia.
Pocisk trafił w rufę statku i unieruchomił jego napęd. Według amerykańskiego wojska nikt z załogi nie ucierpiał.
Od początku wojny, rozpoczętej pod koniec lutego amerykańskimi i izraelskimi atakami na Iran, Teheran próbuje kontrolować żeglugę przez cieśninę Ormuz. USA utrzymują z kolei blokadę morską irańskich portów i eskortują tankowce przepływające przez cieśninę, których liczba w ostatnim czasie wzrosła.
Przed wojną transportowano przez Ormuz około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.