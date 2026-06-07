W skrócie Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku strzelanin w dwóch izraelskich miasteczkach.

Lokalna policja zastrzeliła jednego z podejrzanych zamachowców i prowadzi poszukiwania drugiego sprawcy.

Izraelski rząd przewiduje karę śmierci dla Palestyńczyków uznanych za winnych ataków terrorystycznych.

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Do ataków doszło w dwóch izraelskich miasteczkach Tsur Natan oraz Tsur Icchak na północny wschód od Tel Awiwu niedaleko Zachodniego Brzegu. Dwóch mężczyzn miało tam otworzyć ogień z broni palnej.

W wyniku odniesionych ran zginął 35-letni mężczyzna. Pięć osób zostało natomiast rannych i przewiezionych do szpitala. Dwie z nich znajdują się w stanie ciężkim, a trzy pozostałe są w dobrym stanie, ale posiadają rany postrzałowe.

Lokalna policja poinformowała, że w pobliżu miejscowości Kokhav Ya'ir namierzyła samochód, którym podróżować miał jeden z podejrzanych zamachowców. Mężczyzna został zastrzelony przez służby. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego.

Zamach w Izraelu. Są zabici i ranni

Binjamin Netanjahu "monitoruje sytuację związaną ze śmiertelnym atakiem" - poinformowało w komunikacie biuro izraelskiego premiera. Głos w sprawie zabrał również minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir.

"Jeśli terrorysta zostanie złapany żywy, to zostanie poddany egzekucji. Żydowska krew nie jest tania. Ktokolwiek morduje Żyda, ujrzy pętlę kata" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Minister odniósł się do wprowadzonej niedawno przez izraelski rząd ustawy. Przewiduje ona, że Palestyńczycy uznani winnymi ataków terrorystycznych przeprowadzonych w Izraelu mogą zostać skazani na karę śmierci.

"Terroryści powinni być eliminowani, najlepiej w terenie, a jeśli nie, to poprzez karę śmierci wymierzaną na mocy ustawy, którą przyjęliśmy. Taki jest koniec każdego terrorysty. Tak to powinno wyglądać" - stwierdził Ben-Gwir.





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