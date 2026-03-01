Bliski Wschód
"Zaakceptowałem prośbę USA". Wielka Brytania wchodzi do gry

Dorota Hilger

Wielka Brytania przystała na prośbę USA i zezwoliła na wykorzystanie brytyjskich baz wojskowych w regionie Bliskiego Wschodu - przekazał premier Keir Starmer. - Śmierć najwyższego przywódcy Chameneia nie powstrzyma Iranu, a jego podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i coraz bardziej niebezpieczne dla cywili - stwierdził.

W skrócie

  • Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zgodził się na prośbę USA o użycie brytyjskich baz wojskowych do defensywnych uderzeń w irańskie magazyny i wyrzutnie rakiet.
  • Polityk podkreślił, że brytyjskie siły nie brały udziału i nie będą uczestniczyć w ofensywnych atakach na Iran.
  • Starmer zapowiedział współpracę brytyjskich i ukraińskich ekspertów z sojusznikami w Zatoce w celu zestrzeliwania irańskich dronów.
- Wczoraj Iran zaatakował bazę w Bahrajnie, niemal trafiając w brytyjski personel. Śmierć najwyższego przywódcy Chameneia nie powstrzyma Iranu, a jego podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i coraz bardziej niebezpieczne dla cywili - powiedział Starmer.

Zaznaczył, że decyzja o niezaangażowaniu się w ataki na Irany, była wynikiem przekonania brytyjskiego rządu, że "najlepszym wyjściem dla Iranu i dla świata jest porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej".

Atak na Iran. Wielka Brytania deklaruje ws. udostępnienia baz wojskowych USA

- Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanych operacji obronnych, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki - wyjaśnił.

    Polityk dodał, że "jedynym sposobem zatrzymania zagrożenia, jest zniszczenie pocisków u źródła, czyli w magazynach bądź wyrzutniach, służących do ich wystrzeliwania".

    - USA zwróciły się do nas o pozwolenie na używanie brytyjskich baz, do właśnie tego ograniczonego defensywnego celu, a my postanowiliśmy się przystać na tą prośbę - poinformował Starmer.

    Szef brytyjskiego rządu zapowiedział także, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom w Zatoce w zestrzeliwaniu irańskich dronów. Iran odpowiedział na sobotni atak USA i Izraela, ostrzeliwujące bazy USA w regionie i Izrael. Siły państw grupy E3 - Francji i Wielkiej Brytanii - także stacjonują w regionie.

    Polka utknęła w Dubaju. "Od rana słyszymy, coś lata nad naszymi głowami"Polsat News

