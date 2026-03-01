"Zaakceptowałem prośbę USA". Wielka Brytania wchodzi do gry

W skrócie Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zgodził się na prośbę USA o użycie brytyjskich baz wojskowych do defensywnych uderzeń w irańskie magazyny i wyrzutnie rakiet.

Polityk podkreślił, że brytyjskie siły nie brały udziału i nie będą uczestniczyć w ofensywnych atakach na Iran.

Starmer zapowiedział współpracę brytyjskich i ukraińskich ekspertów z sojusznikami w Zatoce w celu zestrzeliwania irańskich dronów.

- Wczoraj Iran zaatakował bazę w Bahrajnie, niemal trafiając w brytyjski personel. Śmierć najwyższego przywódcy Chameneia nie powstrzyma Iranu, a jego podejście staje się jeszcze bardziej lekkomyślne i coraz bardziej niebezpieczne dla cywili - powiedział Starmer.

Zaznaczył, że decyzja o niezaangażowaniu się w ataki na Irany, była wynikiem przekonania brytyjskiego rządu, że "najlepszym wyjściem dla Iranu i dla świata jest porozumienie, w którym Teheran zrzeknie się wszelkich aspiracji pozyskania broni atomowej".

Atak na Iran. Wielka Brytania deklaruje ws. udostępnienia baz wojskowych USA

- Moim obowiązkiem jest chronić brytyjskie istnienia. W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanych operacji obronnych, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki - wyjaśnił.

Polityk dodał, że "jedynym sposobem zatrzymania zagrożenia, jest zniszczenie pocisków u źródła, czyli w magazynach bądź wyrzutniach, służących do ich wystrzeliwania".

- USA zwróciły się do nas o pozwolenie na używanie brytyjskich baz, do właśnie tego ograniczonego defensywnego celu, a my postanowiliśmy się przystać na tą prośbę - poinformował Starmer.

Szef brytyjskiego rządu zapowiedział także, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom w Zatoce w zestrzeliwaniu irańskich dronów. Iran odpowiedział na sobotni atak USA i Izraela, ostrzeliwujące bazy USA w regionie i Izrael. Siły państw grupy E3 - Francji i Wielkiej Brytanii - także stacjonują w regionie.

