W skrócie Donald Trump w liście do republikańskiego senatora Chucka Grassley'a broni ataków USA na Iran i podkreśla, że nie można określić zakresu ani czasu trwania operacji wojskowych.

Trump poinformował, że jest już "za późno" na rozmowy z Iranem, a w atakach zniszczono irańską obronę powietrzną, siły powietrzne, marynarkę i dowództwo.

Armie USA i Izraela rozpoczęły bombardowania celów w Iranie, w wyniku których zginął ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną, a Iran odpowiedział atakami m.in. na Izrael i bazy amerykańskie.

Prezydent USA Donald Trump broni amerykańskich ataków na Iran w liście skierowanym do republikańskiego senatora Chucka Grassley'a - podaje CNN.

Jak miał zaznaczyć prezydent, na obecnym etapie "nie da się" określić, jak długo potrwa prowadzona operacja wojskowa.

Iran. Wyciekł list Donalda trumpa

"Chociaż Stany Zjednoczone pragną szybkiego i trwałego pokoju, w tej chwili nie jest możliwe określenie pełnego zakresu i czasu trwania operacji wojskowych, które mogą okazać się konieczne" - napisał Trump w liście, do którego dotarła stacja.

Prezydent podkreślił w nim, że Waszyngton podejmował próby wynegocjowania "dyplomatycznego rozwiązania" z Teheranem, jednak - jak stwierdził "zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników i partnerów stało się nie do utrzymania".

W jego ocenie działania militarne były konieczne.

Trump napisał do senatora ws. Iranu. Media ujawniły treść listu

Trump wyjaśnił w liście, że ataki miały na celu ochronę amerykańskich sił zbrojnych w regionie, zabezpieczenie terytorium USA oraz realizację "żywotnych interesów narodowych", w tym zapewnienie swobodnego przepływu handlu morskiego przez Cieśninę Ormuz. Wskazał również na aspekt "zbiorowej samoobrony regionalnych sojuszników, w tym Izraela".

Prezydent w ostatnich dniach przedstawiał różne uzasadnienia operacji przeciwko władzom w Teheranie - od ochrony demonstrantów, protestujących w styczniu na ulicach Iranu, po przeciwdziałanie ryzyku budowy przez Iran broni nuklearnej i systemów rakietowych dalekiego zasięgu. W swoich wystąpieniach mówił także o konieczności powstrzymania reżimu, który - jak twierdził - od dekad wspiera organizacje, odpowiedzialne za śmierć Amerykanów.

Jednocześnie Trump wezwał naród irański do "przejęcia kontroli nad krajem", choć czołowi przedstawiciele administracji podkreślają, że oficjalnym celem operacji nie jest zmiana reżimu.

Wojna w Iranie. Negocjacje z USA? Donald Trump: Za późno

Donald Trump we wtorek w nowym wpisie na Truth Social ogłosił, że irańska obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka i dowództwo zostały zniszczone.

"Ich obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo zniknęły. Chcą rozmawiać. Powiedziałem: 'Za późno!'" - napisał.

Do swojego komunikatu załączył tekst o powstawaniu "doktryny Trumpa", autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje "nowy sposób przywództwa" i "sposób na zmianę świata" bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził też przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.

Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, lecz nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają "nieograniczone" zasoby broni "średniej i wysokiej klasy". Określił również jako "haniebny" artykuł dziennika "Wall Street Journal" o kurczeniu się zapasów amunicji, m.in. systemów obrony powietrznej.

Atak USA i Izraela na Iran. Trump zmienia zdanie ws. terminu zakończenia wojny

Deklaracje zawarte w liście do senatora Grassley' a są sprzeczne z wypowiedzią Trumpa z niedzieli. Wówczas w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Daily Mail prezydent stwierdził, że rozpoczęta w sobotę operacja przeciwko Iranowi potrwa maksymalnie cztery tygodnie.

- Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces, więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział.

Prezydent ocenił jednocześnie, że prowadzona wspólnie z Izraelem operacja "idzie całkiem dobrze". Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak napięta, a kolejne komunikaty z Waszyngtonu wskazują, że zakres i czas trwania działań mogą jeszcze ulec zmianie.

Wojna w Iranie. USA i Izrael zaatakowały Iran

Armie USA i Izraela w sobotę rozpoczęły bombardowania celów na terytorium Iranu. W wyniku ataków zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną.

W ramach odwetu Iran rozpoczął ataki na Izrael i amerykańskie bazy znajdujące się na Bliskim Wschodzie. Irańskie drony i pociski spadły m.in. na cele w Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku, Omanie, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Izrael został również zaatakowany przez libański Hezbollah. W odpowiedzi izraelska armia przypuściła ataki na cele w Libanie.

Źródło: CNN

