W skrócie Były szef Mosadu Dawid Barnea wezwał Izrael do rozpoczęcia wojny z Iranem tak szybko, jak pozwolą na to warunki, aby doprowadzić do upadku tamtejszego reżimu.

Premier Binjamin Netanjahu miał uznać operację przeciwko Iranowi za nieuniknioną podczas niedawnego spotkania poświęconego kwestiom bezpieczeństwa kraju.

Atak na Iran mógłby doprowadzić do rozszerzenia działań wojennych na Liban, Syrię oraz Strefę Gazy.

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Zdaniem byłego szefa Mosadu (izraelskiej agencji wywiadu zagranicznego - red.) porozumienie dyplomatyczne z Iranem "nigdy nie przyniesie powodzenia".

Dawid Barnea oświadczył w poniedziałek, że Izrael powinien rozpocząć kolejną wojnę z Iranem "tak szybko, jak tylko pozwolą na to warunki". - Musimy działać szybko i zdecydowanie, aby doprowadzić do upadku tego reżimu - dodał.

"Wypowiedź ta pada w czasie, gdy w Jerozolimie toczą się dyskusje na temat ewentualnego uderzenia w Islamską Republikę" - twierdzi "The Times of Israel".

O krok od kolejnego ataku na Iran? "Punkt zwrotny w historii"

Według byłego szefa Mosadu "fundamentalną ambicją" Iranu jest pozyskanie broni nuklearnej. Stwierdził on przy tym, że poszczególne państwa powinny być przygotowane na "sztuczki" Teheranu.

- Stoimy przed jednym z najbardziej brzemiennych w skutki punktów zwrotnych w historii ludzkości - stwierdził Barnea. Jak dodał, prawdziwe przywództwo wiąże się ze "zdolnością do podejmowania trudnych wyborów w imię przyszłych pokoleń".

Choć rozpoczęcie kolejnego konfliktu mogłoby się wiązać z zakłóceniami i trudnościami gospodarczymi, to zdaniem byłego szefa Mosadu jego rezultatem byłby "znacznie bardziej stabilny i bezpieczny świat dla całej ludzkości".

Do tego mógłby doprowadzić kolejny atak. Wywiad wojskowy ostrzega

Premier Izraela Binjamin Netanjahu stwierdził podczas niedawnego spotkania poświęconego kwestiom bezpieczeństwa, że "operacja przeciwko Iranowi jest nieunikniona" - przekazał izraelski Kanał 13.

Odmiennego zdania jest były szef sztabu izraelskiej armii i lider izraelskiego bloku opozycji Gadi Ajzenkot, który stwierdził, że Iran nie stanowi bezpośredniego zagrożenia wymagającego działań militarnych przed powołaniem nowego rządu.

Izraelski wywiad wojskowy ostrzegł niedawno, że atak na Iran mógłby doprowadzić do rozszerzenia konfliktu na Liban - gdzie działa Hezbollah - a także na Syrię i Strefę Gazy. Taką informację przekazała stacja i24NEWS.

Źródła: "The Times of Israel", i24NEWS, Israel.com



