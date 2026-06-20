W skrócie Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff wyruszył do Szwajcarii na pierwszą rundę negocjacji z Iranem w sprawie programu nuklearnego.

Negocjacje zostały przełożone z powodu starć Izraela z Hezbollahem w Libanie. Nie wiadomo, czy wiceprezydent J.D. Vance weźmie w nich udział.

Podpisane wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz, czasowe zniesienie części sankcji i rozpoczęcie negocjacji, dotyczących programu atomowego Iranu.

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Portal Axios zaznaczył, że wcześniej planowano, że rozmowy rozpoczną się w piątek, lecz zostały przełożone z powodu starć między Izraelem a Hezbollahem w Libanie.

Oprócz Steve'a Witkoffa udział w negocjacjach ma również wziąć Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa i jego specjalny wysłannik. Kushner już jest w Szwajcarii - podał Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach.

Witkoff i Kushner prowadzili negocjacje w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, podpisanego w tym tygodniu przez obie strony.

Rozmowy USA-Iran. J.D. Vance odwołał swój wyjazd w ostatniej chwili

Wcześniej zapowiadano, że amerykańskiej delegacji będzie przewodniczył wiceprezydent J.D. Vance, ale w czwartek późnym wieczorem odwołał swój wyjazd w ostatniej chwili.

Nadal nie jest jasne też, czy Vance weźmie udział w rozmowach i czy poleci do Szwajcarii w ten weekend. Biały Dom zapewnił, że Waszyngton liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe.

W piątek do Szwajcarii przybył premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman as-Sani, będący jednym z kluczowych pośredników w kontaktach między USA a Iranem. Nie jest jednak pewne, czy wyznaczono nowy termin rozmów.

Spotkanie zostało opóźnione. Podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu ogłosiło w piątek po południu, że zaplanowane na ten dzień spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni.

Resort ocenił przy tym, że spotkanie to nie jest już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne.

Przypomnijmy, że wspomniane memorandum przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.





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