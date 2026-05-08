W skrócie Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że zawieszenie broni z Iranem pozostaje w mocy mimo wymiany ognia w cieśninie Ormuz.

Doszło do poważnej wymiany ognia między siłami Stanów Zjednoczonych i Iranu, podczas której obie strony zgłaszały ataki oraz straty.

Według doniesień amerykańskiego wywiadu i „Washington Post”, Iran posiada znaczne zapasy rakiet oraz możliwości przetrwania blokady portów na kilka miesięcy.

W czwartek doszło do najpoważniejszej wymiany ognia między Waszyngtonem a Teheranem od czasu ogłoszenia zawieszenia broni w wojnie na Bliskim Wschodzie.

Irańskie wojsko poinformowało, że Stany Zjednoczone zaatakowały dwa statki wpływające do cieśniny Ormuz i przeprowadziły ataki na terytorium Iranu. Armia USA przekazała z kolei, że ostrzał był odpowiedzią na ataki Teheranu.

Wymiana ognia na linii USA-Iran. Trump: Zawieszenie broni nadal trwa

Prezydent USA Donald Trump zapytany o szczegóły czwartkowej wymiany ognia, stwierdził, że nie wpływa ona na zawieszenie broni między USA a Iranem.

- Dziś z nas zażartowali. Rozwaliliśmy ich - poinformował dziennikarzy. Uderzenia odwetowe USA określił jako "miłosne stuknięcie".

- Zawieszenie broni nadal trwa. Jest w mocy - zapewnił.

Ataki USA na Iran. W rejonie cieśniny Ormuz wyrządzono "znaczne szkody"

We wpisie na platformie Truth Social dotyczącym wymiany ognia między USA i Iranem, Trump napisał, że irańskie łodzie i drony atakujące przepływające przez cieśninę Ormuz niszczyciele zostały całkowicie zniszczone, a przeciwnikom zadano "wielkie szkody".

"Normalny kraj pozwoliłby tym Niszczycielom przejść, ale Iran nie jest normalnym krajem. Rządzą nim szaleńcy i gdyby mieli szansę użyć broni nuklearnej, zrobiliby to bez wahania. Ale nigdy nie będą mieli takiej okazji i tak jak dziś ich rozłożyliśmy, tak w przyszłości rozłożymy ich znacznie mocniej i znacznie brutalniej, jeśli szybko nie podpiszą umowy!" - napisał amerykański prezydent.

"Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wyeliminowało zagrożenia i zaatakowało irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na siły amerykańskie, w tym wyrzutnie rakiet i dronów, centra dowodzenia i kontroli oraz węzły wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze" - napisało z kolei w oświadczeniu amerykańskie dowództwo operacyjne.

Choć rzecznik irańskiego dowództwa Chatam al-Anbija stwierdził, że ataki Teheranu na obiekty USA wyrządziły "znaczne szkody", dowództwo centralne USA poinformowało, że żaden z jego obiektów nie został trafiony.

- Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą wiedzieć, że Iran odpowie stanowczo i bez wahania na każdy akt agresji lub atak - powiedział cytowany przez irańską telewizję państwową przedstawiciel wojskowy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump: USA w trakcie negocjacji z Iranem

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent Donald Trump poinformował, że strona amerykańska jest w trakcie negocjacji z Iranem i stwierdził, że porozumienie pokojowe może zostać podpisane lada chwila.

- Może się to nie wydarzyć, ale może się to stać każdego dnia. Wierzę, że oni chcą się dogadać bardziej niż ja - powiedział reporterom.

Gospodarka Iranu u kresu wytrzymałości? Media: Może wytrzymać kilka miesięcy

Według doniesień "Washington Post", amerykański wywiad ocenia, że Iran może przetrzymać blokadę swoich portów nawet przez kolejne trzy-cztery miesiące. Analiza ta przeczy narracji Białego Domu, wedle której irańska gospodarka jest bliska zapaści.

Jak dowiedziała się gazeta, Teheran wciąż ma posiadać również 70 proc. zapasów rakiet.

Iran przechowuje część swojej ropy na tankowcach, które w przeciwnym razie stałyby puste. Zmniejsza również przepływy w swoich polach naftowych, aby zapewnić ciągłość działania szybów.

- Sytuacja gospodarcza Iranu nie jest wcale tak tragiczna, jak twierdzą niektórzy - powiedział "Washington Post" jeden z informatorów.

Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu ropą i gazem cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.

