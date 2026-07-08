W skrócie Wojsko USA przeprowadziło atak na ponad 80 obiektów w Iranie, uzasadniając to odpowiedzią na ataki w cieśninie Ormuz.

Iran przeprowadził odwetowe uderzenia na 85 amerykańskich obiektów wojskowych w Bahrajnie i Kuwejcie.

Sekretarz generalny NATO ocenił amerykańskie ataki w Iranie jako absolutnie konieczne, natomiast Kuwejt stanowczo potępił działania Iranu na swoim terytorium.

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Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie od kilkunastu godzin. W nocy armia USA zaatakowała ponad 80 celów w Iranie, uzasadniając to odpowiedzią na ataki na statki w cieśninie Ormuz.

Teheran nie pozostał dłużny i również przeprowadził uderzenia w regionie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że w odwecie za naruszenie zawieszenia broni przez Stany Zjednoczone, zaatakowali 85 amerykańskich obiektów wojskowych w Bahrajnie i Kuwejcie.

Iran uderzył w amerykańskie bazy. Odpowiedzieli na ataki USA

Celem ataków Iranu stały się bazy USA w tych krajach. "W pierwszej odpowiedzi na tę agresję marynarka wojenna i Siły Powietrzno-Kosmiczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadziły wspólną operację rakietową i dronów, atakując 85 kluczowych amerykańskich obiektów wojskowych" - przekazano w oświadczeniu IRGC.

Dodano również, że rzekomo udało im się zestrzelić statek bezzałogowy MQ-9. Ataki potwierdziło irańskie wojsko.

"W odwecie za agresję amerykańskiego wroga i za złamanie porozumienia drony wojskowe zaatakowały amerykańskie siły, stacjonujące w bazie lotniczej Szejk Isa" - wyjaśniła armia Iranu. Teheran zaznacza, że jeśli Stany Zjednoczone ponownie zaatakują, ich wojsko odpowie tożsamo.

O tym, że w Bahrajnie słychać było wybuchy, donosił korespondent agencji AFP. Wcześniej w kraju rozległy się syreny alarmowe. Jak podkreśliła agencja, to pierwszy taki incydent od 28 czerwca, kiedy Bahrajn przechwycił irańskie drony i pociski.

Szef NATO o atakach USA na Bliskim Wschodzie. "Absolutnie konieczne"

Władze Kuwejtu zdecydowanie potępiły powtarzające się ataki Iranu na terytorium ich kraju. Oświadczono też, że "zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszystkich niezbędnych środków w celu ochrony swojej suwerenności".

Do uderzeń Stanów Zjednoczonych na cele w Iranie odniósł się w środowy poranek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. W jego ocenie uderzenia te "były absolutnie konieczne".

- Kiedy obowiązuje zawieszenie broni, a Iran w zasadzie je łamie, uważam, że absolutnie konieczne jest, aby Stany Zjednoczone zareagowały zdecydowanie - mówił dziennikarzom Rutte na marginesie szczytu NATO w Ankarze.

Niedługo później irańska agencja informacyjna Mehr przekazała, że w mieście Buszehr słyszalne były eksplozje. Kolejne wybuchy mają także miejsce w Bahrajnie, gdzie po raz kolejny już uruchomiono syreny alarmowe.

Źródła: AFP, Reuters





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