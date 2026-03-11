W czasie gdy Iran prowadzi kampanię odwetową w Zatoce Perskiej w odpowiedzi na ataki USA i Izraela u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafiony został konternerowiec.

"Kapitan kontenerowca poinformował, że statek został uszkodzony w wyniku ataku nieznanego pocisku" - poinformowała jednostka United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), dodając, że skala uszkodzeń nie jest znana, ale wszyscy członkowie załogi są bezpieczni.

Incydent miał miejsce 25 mil morskich na północny zachód od miasta Ras Al Khaimah w ZEA.

Władze zaapelowały do statków o zachowanie ostrożności podczas przepływania przez ten region. Służby badają incydent.

Elitarna irańska Straż Rewolucyjna oświadczyła, że ma "pełną kontrolę" nad Cieśniną Ormuz, która jest kluczowym punktem granicznym Zatoki Perskiej i jednym z najważniejszych szlaków transportu energii na świecie.

Więcej informacji wkrótce...

