Bliski Wschód
"Wydałem rozkaz". Premier Izraela zapowiada zmasowaną ofensywę

Alicja Krause

- Wydałem rozkaz przyspieszenia naszych działań - powiedział premier Izraela Binjamin Netanjahu, zapowiadając intensyfikację ataków wymierzonych w Hezbollah. W połowie maja przedłużono zawieszenie broni między stronami. To złudny pokój, gdyż ci wzajemnie kontynuują naloty. Jerozolima przekonuje, że jedynie reaguje na zaczepne ataki wroga.

Binjamin Netanjahu w garniturze i niebieskim krawacie, w tle zniszczone budynki i dym.
Netanjahu "wydał rozkaz". Chce intensyfikacji działań w Libanie

W skrócie

  • Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapowiedział nasilenie ataków na Hezbollah.
  • Konflikt między Izraelem a Hezbollahem nasilił się od marca. Mimo trwającego rozejmu dochodzi do wzajemnych ostrzałów, w tym izraelskich ataków na Dolinę Bekaa w Libanie.
  • Rozejm zawarty w kwietniu został przedłużony o 45 dni, ale izraelscy urzędnicy podkreślają, że kraj zachowa swobodę działania przeciw zagrożeniom w Libanie.
Oświadczenie Binjamina Netanjahu ukazało się na platformie Telegram. Premier Izraela opublikował krótkie nagranie i zakomunikował, że nakazał wojsku zintensyfikowanie ofensywy w Libanie w celu "zmiażdżenia" Hezbollahu.

Polityk oskarżył tę grupę o atakowanie celów w Izraelu za pomocą dronów. - To prawda, że atakują nas dronami, w tym dronami światłowodowymi, ale mamy zespoły pracujące nad środkami zaradczymi i rozwiążemy ten problem. Zintensyfikujemy nasze ataki, zwiększymy siłę ognia i ich zmiażdżymy - zadeklarował Netanjahu.

Konflikt między stronami ma długą historię, ale ataki przybrały na sile początkiem marca. Wówczas wspierający Iran Hezbollah uderzył w północny Izrael, co spotkało się z atakami odwetowymi. Było to jednoznaczne z włączeniem się do wojny na Bliskim Wschodzie, zapoczątkowanej 28 lutego przez Waszyngton i Jerozolimę.

Zawieszenie broni trwało dzień. Izrael zaatakował Liban, nie żyje sześć osób

Izrael - Hezbollah. Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie

O zawarciu rozejmu między Izraelem i Hezbollahem zadecydowano 16 kwietnia. Dokładnie miesiąc później rzecznik Departamentu Stanu USA Tommy Pigott ogłosił, że zawieszenie broni zostało przedłużone o kolejne 45 dni, co ma pozwolić na "poczynienie kolejnych postępów w procesie pokojowym".

Mimo to niemal codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów. W ostatnim ataku siły izraelskie uderzyły w libańską Dolinę Bekaa i w "kilka innych obszarów" w tym kraju, stanowiących kryjówkę Hezbollahu - podała agencja Reutera.

W sobotę Binjamin Netanjahu miał oświadczyć, że bez względu na dalsze losy wojny w Iranie Izrael "zachowa swobodę działania w obliczu zagrożeń w Libanie". - W rozmowie z Donaldem Trumpem premier (Netanjahu - red.) podkreślił, że Izrael zachowa swobodę działania wobec zagrożeń na wszystkich obszarach, w tym w Libanie - powiedział Reuterowi anonimowy izraelski urzędnik. Prezydent USA miał nie protestować.

Źródła: Reuters, AFP

Ważą się losy wojny w Iranie. Sprzeczne komunikaty z USA, włącza się Izrael

