W skrócie Władze kilku emiratów, w tym Umm al-Kajwajn, Szardży i Ras al-Chajma, podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu plaż ze względu na rozprzestrzeniający się wyciek ropy.

Zdjęcia satelitarne programu Copernicus potwierdziły, że plama zanieczyszczeń znacząco powiększyła się w ostatnich dniach i dociera do kolejnych fragmentów wybrzeża.

Eksperci podejrzewają, że źródłem wycieku może być tankowiec Gem No. 2, który w ubiegłym miesiącu został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas ataku na szlaku.

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Jak informuje Reuters, zdjęcia z europejskiego systemu obserwacji satelitarnej Copernicus, wykonane w sobotę, wskazują, że w ciągu kilku dni zasięg wycieku ropy znacznie się zwiększył.

Surowiec dotarł do wybrzeży Umm al-Kajwajn, jednego z północnych emiratów ZEA. Ciemne warstwy zanieczyszczeń są widoczne zarówno na powierzchni morza, jak i wzdłuż linii brzegowej.

Wyciek ropy w Zatoce Perskiej. Nieznana przyczyna uszkodzenia tankowca

Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały w piątek, że trwają działania mające na celu powstrzymanie wycieku. Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska przeprowadziło również ocenę jego oddziaływania na środowisko.

Władze nie ujawniły nazwy statku ani przyczyny wycieku. Eksperci, na których powołuje się Reuters, wskazują jednak, że ropa mogła pochodzić z tankowca Gem No. 2. Według źródeł z branży żeglugowej jednostka została w ubiegłym miesiącu trafiona niezidentyfikowanym pociskiem. W wyniku uderzenia wybuchł pożar, który następnie ugaszono.

Rozmiar wycieku potwierdzają zdjęcia wykonane przez satelity Sentinel-2 należące do unijnego programu obserwacji Ziemi. Obrazy pokazują dużą plamę ropy rozprzestrzeniającą się na wodach przybrzeżnych.

Incydent budzi dodatkowe obawy ze względu na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Od początku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem ataki na statki handlowe na szlakach żeglugowych w Zatoce Perskiej zwiększyły zagrożenie dla transportu morskiego. Pojawiły się również obawy dotyczące środowiskowych skutków konfliktu.

Według danych zebranych przez think tank Washington Institute for Near East Policy październik był najgorszym miesiącem pod względem liczby ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz i pobliskich szlakach wodnych.

Kolejne emiraty zamykają plaże. Władze reagują na zagrożenie

Rozprzestrzeniająca się ropa skłoniła władze kilku emiratów do ograniczenia dostępu do wybrzeża. Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska poinformowało w piątek o tymczasowym zamknięciu wszystkich plaż i obszarów przybrzeżnych wokół miasta Umm al-Kajwajn. W sąsiedniej Szardży zamknięto natomiast plażę Al Hamriyah.

Nidal Hilal, profesor inżynierii i dyrektor Centrum Badań nad Wodą Uniwersytetu Nowojorskiego w Abu Zabi, powiedział Reutersowi, że wyciek stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.

- Zgłoszony wyciek ropy u wybrzeży Umm al-Kajwajn stanowi poważny problem dla środowiska. Tymczasowe zamknięcie plaż i obszarów przybrzeżnych jest środkiem ostrożności, podczas gdy szacowany jest zasięg wycieku i ruch ropy - podkreślił ekspert.

W sobotę o zamknięciu wszystkich plaż poinformowały również władze Ras al-Chajma. To emirat znany z piaszczystych wybrzeży i luksusowych kurortów. Ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.

Ropa zagraża morskim ekosystemom. W zatoce żyją setki gatunków ryb

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń budzi obawy o wpływ wycieku na organizmy żyjące w Zatoce Perskiej. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) wody Zjednoczonych Emiratów Arabskich charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną. Występują tam ryby, rośliny i koralowce, a w Zatoce Perskiej żyje ponad 500 gatunków ryb. Region zamieszkują także delfiny i żółwie morskie.

Skala potencjalnych szkód zależy między innymi od tego, jak daleko rozprzestrzeni się ropa i w jakim stopniu zanieczyści kolejne fragmenty wybrzeża. Na razie władze prowadzą działania mające ograniczyć skutki wycieku, a zamknięcie plaż ma zapobiec narażeniu ludzi na kontakt z zanieczyszczeniami.

Źródło: Reuters



