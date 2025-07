Prof. Janina Dill , prawniczka na Uniwersytecie Oksfordzkim, przypomniała w rozmowie z BBC, że okupant musi administrować regionem z myślą o dobru miejscowej ludności, ale - jej zdaniem - to, co robi Izrael jest " niezgodne z tym podejściem , gdyż działania (tego kraju) po prostu czynią terytorium (Strefy Gazy) nienadającym się do zamieszkania ".

- To strefa walki - podkreślił izraelski ekspert, tłumacząc, że do opuszczonych budynków mogą wracać terroryści, by podkładać bomby lub strzelać z ukrycia do żołnierzy.