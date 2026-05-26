W skrócie Na tankowcu w pobliżu cieśniny Ormuz doszło do wybuchu, w wyniku czego do morza przedostało się paliwo bunkrowe.

Władze poinformowały, że zarówno jednostka, jak i jej załoga są bezpieczne, a sprawa wycieku jest wyjaśniana przez odpowiednie służby.

Centrum Operacyjne ds. Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii zaleciło statkom w regionie zachowanie ostrożności, na tle trwającej irańskiej blokady cieśniny Ormuz oraz napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

"Kapitan tankowca zgłosił wybuch na pokładzie, na lewej burcie w rufowej części jednostki, w pobliżu linii wodnej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Centrum Operacyjne ds. Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO).

W momencie eksplozji statek znajdował się w Zatoce Omańskiej, w pobliżu cieśniny Ormuz.

Cieśnina Ormuz. Wybuch na tankowcu w Zatoce Omańskiej

"Załoga i tankowiec są bezpieczne, choć kapitan przekazał, że do morza wyciekła pewna ilość paliwa bunkrowego (służącego do napędzania statków - red.)" - poinformowano w oświadczeniu UKMTO, dodając, że odpowiednie służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

UKMTO zaapelowało do statków przebywających w regionie o zachowanie daleko posuniętej ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich incydentów.

Sytuacja na wodach w Zatokach Perskiej i Omańskiej pozostaje napięta. Cały czas trwa irańska blokada cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego handlu ropą naftową przeprawy, która oddziela Iran od Półwyspu Arabskiego.

Sytuacja w cieśninie to jedna z najistotniejszych osi sporu na linii Waszyngton-Teheran. Mimo pojawiających się w ostatnich dniach informacji o możliwym podpisaniu wstępnego porozumienia, we wtorek rano Stany Zjednoczone wznowiły ataki na irańskie terytorium.

Źródło: Reuters





