Wybuch na pokładzie tankowca. Niespokojnie wokół cieśniny Ormuz
Na jednym z tankowców w pobliżu cieśniny Ormuz doszło do wybuchu - poinformowało Centrum Operacyjne ds. Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii. Kapitan jednostki przekazał, że zarówno statek, jak i załoga są bezpieczni. Eksplozja doprowadziła jednak do wycieku paliwa bunkrowego do morza.
- Na tankowcu w pobliżu cieśniny Ormuz doszło do wybuchu, w wyniku czego do morza przedostało się paliwo bunkrowe.
- Władze poinformowały, że zarówno jednostka, jak i jej załoga są bezpieczne, a sprawa wycieku jest wyjaśniana przez odpowiednie służby.
- Centrum Operacyjne ds. Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii zaleciło statkom w regionie zachowanie ostrożności, na tle trwającej irańskiej blokady cieśniny Ormuz oraz napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
"Kapitan tankowca zgłosił wybuch na pokładzie, na lewej burcie w rufowej części jednostki, w pobliżu linii wodnej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Centrum Operacyjne ds. Handlu Morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO).
W momencie eksplozji statek znajdował się w Zatoce Omańskiej, w pobliżu cieśniny Ormuz.
"Załoga i tankowiec są bezpieczne, choć kapitan przekazał, że do morza wyciekła pewna ilość paliwa bunkrowego (służącego do napędzania statków - red.)" - poinformowano w oświadczeniu UKMTO, dodając, że odpowiednie służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie.
UKMTO zaapelowało do statków przebywających w regionie o zachowanie daleko posuniętej ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich incydentów.
Sytuacja na wodach w Zatokach Perskiej i Omańskiej pozostaje napięta. Cały czas trwa irańska blokada cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego handlu ropą naftową przeprawy, która oddziela Iran od Półwyspu Arabskiego.
Sytuacja w cieśninie to jedna z najistotniejszych osi sporu na linii Waszyngton-Teheran. Mimo pojawiających się w ostatnich dniach informacji o możliwym podpisaniu wstępnego porozumienia, we wtorek rano Stany Zjednoczone wznowiły ataki na irańskie terytorium.
Źródło: Reuters