W skrócie Netanjahu zapowiedział, że IRGC jest celem Izraela i wezwał irańskie społeczeństwo do wyzwolenia się spod rządów reżimu teokratycznego.

Premier Izraela ostrzegł rząd Libanu przed katastrofą w przypadku braku egzekwowania porozumienia o zawieszeniu broni i rozbrojenia Hezbollahu.

Irański Czerwony Półksiężyc poinformował o ponad 6,5 tys. trafionych obiektów cywilnych w Iranie oraz 1172 cywilnych ofiarach śmiertelnych, a siły Izraela ogłosiły nową fazę operacji i bombardowania fabryk przemysłu zbrojnego.

Zwracając się do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), Netanjahu powiedział: "Wy również jesteście na naszym celowniku". Jednocześnie zapowiedział, że kto nie złoży broni, sam bierze odpowiedzialność za swoją śmierć.

Premier Izraela zwrócił się również do społeczeństwa irańskiego, podkreślając, że Izrael nie próbuje dzielić Iranu, lecz stara się go wyzwolić z teokratycznego reżimu.

Netanjahu dodał także, że Izrael stoi po stronie innych państw, które zostały zaatakowane przez Iran. W odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie ataki Iran przeprowadza uderzenia głównie na amerykańskie instalacje wojskowe w państwach Zatoki Perskiej.

Bliski Wschód. Netanjahu zwrócił się do rządu Libanu. Ostrzegł przed katastrofą

Izraelski premier ostrzegł także rząd Libanu, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za egzekwowanie porozumienia o zawieszeniu broni z 2024 r. oraz za rozbrojenie Hezbollahu. Jeśli władze w Bejrucie tego nie zrobią, ataki Hezbollahu na Izrael doprowadzą - jak stwierdził - do katastrofy dla Libanu.

Sponsorowany przez Iran Hezbollah włączył się w mijającym tygodniu do wojny, atakując Izrael, w konsekwencji czego izraelska armia prowadzi ostrzał południowych części Libanu, w tym także Bejrutu.

Iran. Nowe informacje na temat ofiar nalotów

Irański Czerwony Półksiężyc podał w sobotę, że ponad 6,5 tys. obiektów cywilnych w Iranie, w tym 65 szkół i 14 placówek medycznych, zostało trafionych w amerykańskich i izraelskich atakach od początku wojny. Według organizacji Human Rights Activists News Agency (HRANA) po stronie irańskiej zginęło dotychczas 1172 cywilów, w tym 194 dzieci.

Z informacji przekazanych przez siły zbrojne Izraela wynika, że operacja w Iranie wchodzi w nową fazę. Według wojska Izraela zniszczono już potencjał wojskowy i czas bombardować fabryki przemysłu zbrojnego, tak aby potencjału nie udało się szybko odbudować.

Celem ataków Izreala stały się kompleksy wojskowe Parczin i Szachrud na południe od Teheranu.

