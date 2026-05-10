"WSJ": Izrael wybudował sekretną bazę. Miała pomagać w wojnie z Iranem

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Izrael stworzył tajną bazę na pustyni w Iraku, której celem jest wsparcie wojny z Iranem - informuje amerykański dziennik "The Wall Street Journal". Nie wiadomo jednak, czy iracki rząd był tego świadomy.

Helikoptery wojskowe na suchym, trawiastym terenie, obok samochodów terenowych i linii wysokiego napięcia.
Izrael stworzył tajną bazę w Iraku (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Amerykański dziennik 'Wall Street Journal' podał, że Izrael utworzył tajną bazę wojskową na pustyni w Iraku, mającą wspierać działania zbrojne przeciwko Iranowi.
  • Baza była używana przez izraelskie lotnictwo i siły specjalne, a jej istnienie zostało niemal ujawnione w marcu po zgłoszeniu lokalnego pasterza o aktywności wojskowej.
  • W wyniku incydentu z udziałem irackiego wojska doszło do wymiany ognia, w której zginął jeden żołnierz, a irackie władze nie potwierdziły, czy wiedziały o bazie.
Tajna baza miała powstać na pustyni w zachodnim Iraku. Służyła ona jako hub logistyczny dla izraelskiego lotnictwa oraz bazę izraelskich sił specjalnych, w tym zespołów poszukiwawczych wykorzystywanych w razie zestrzelenia samolotu wojskowego.

Baza była bliżej terytorium Iranu, dlatego jej celem było wspieranie operacji przeciwko Teheranowi. Izrael proponował nawet wysłanie tamtejszego oddziału poszukiwawczego, gdy zestrzelony został amerykański myśliwiec F-15, jednak ostatecznie Amerykanie sami znaleźli swojego pilota.

Tajna baza Izraela w Iraku. Znalazł ją pasterz

Tajna izraelska baza została zdemaskowana na początku marca. Irackie media informowały wtedy, że lokalny pasterz przypadkowo natknął się na działalność wojskową, w tym m.in. liczne śmigłowce. O swoim odkryciu poinformował służby, który wysłały na miejsce wojsko, aby zbadało doniesienia.

Gdy tylko irackie wojsko znalazło się w pobliżu bazy, doszło do intensywnej wymiany ognia, w wyniku której zginął jeden iracki żołnierz, a dwóch zostało rannych. Rząd w Bagdadzie potępił wtedy incydent, a zastępca dowódcy irackiego Połączonego Dowództwa Operacyjnego gen. Kais Al-Muhammadawi stwierdził, że "ta lekkomyślna operacja została przeprowadzona bez koordynacji i zgody".

W związku z tym, na miejsce wysłano dodatkowe siły irackie z oddziałów do walki z terroryzmem. Po przeszukaniu obszaru znalazły one ślady działalności wojskowej.

Rzecznik irackiego rządu odmówił jednak komentarza na pytanie, czy Bagdad wiedział o istnieniu izraelskiej bazy na terytorium swojego kraju. Również izraelska armia odmówiła komentarza w sprawie.

Źródło: Wall Street Journal

