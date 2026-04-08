W skrócie Opozycja w Izraelu skrytykowała Binjamina Netanjahu po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem.

Jair Lapid i Jair Golan uznali działania Netanjahu za dyplomatyczną oraz strategiczną porażkę i wskazali na brak realizacji celów związanych z bezpieczeństwem.

Awigdor Liberman ostrzegł, że zawieszenie broni z Iranem da reżimowi czas na przegrupowanie, a wśród koalicji rządzącej pojawiły się krytyczne głosy.

Ogłoszona w nocy z wtorku na środę porozumienie, zawarte między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem, wywołało falę komentarzy na izraelskiej scenie politycznej.

"Nigdy w naszej historii nie było takiej katastrofy dyplomatycznej (...). Izrael nawet nie był przy stole, gdy podejmowano decyzje dotyczące rdzenia naszego bezpieczeństwa narodowego" - napisał Jair Lapid, przywódca największej partii opozycyjnej Jest Przyszłość.

Rozejm w Iranie. Opozycja w Izraelu uderza w Netanjahu

O ile armia "zrobiła wszystko, o co ją proszono, a społeczeństwo wykazało niezwykłą odporność", to premier Binjamin Netanjahu "zawiódł dyplomatycznie, strategicznie i nie osiągnął żadnego z celów, które sam sobie wyznaczył" - napisał Lapid, cytowany przez portal Times of Israel.

"Naprawa szkód dyplomatycznych i strategicznych, jakie Netanjahu wyrządził przez arogancję, zaniedbania i brak strategicznego planowania, zajmie nam lata" - stwierdził opozycjonista.

W podobnym duchu wypowiedział się także Jair Golan, lider lewicowej partii Demokraci, który oskarżył premiera Netanjahu o kłamstwo. "Obiecał 'historyczne zwycięstwo' i bezpieczeństwo na pokolenia, a w praktyce ponieśliśmy jedną z najpoważniejszych porażek strategicznych w historii Izraela" - napisał.

Polityk dodał, że w trakcie walk przelano krew obywateli Izraela, a mimo to nie osiągnięto żadnego z założonych celów. "Program nuklearny nie został zniszczony, zagrożenie balistyczne nadal istnieje, reżim jest u władzy, a po tej wojnie będzie jeszcze silniejszy" - stwierdził.

"Najpoważniejsze porażka w historii". Wrze w Izraelu

Poseł Awigdor Liberman, lider partii Nasz Dom Izrael, ostrzegł z kolei, że "zawieszenie broni z Iranem da reżimowi ajatollahów wytchnienie i czas na przegrupowanie sił".

"Będziemy musieli stawić czoła kolejnej wojnie, w trudniejszych warunkach i za jeszcze wyższą cenę" - stwierdził.

W pierwszych chwilach po ogłoszeniu rozejmu krytyczne głosy pojawiły się także ze strony koalicji rządzącej. Poseł Zvika Fogel z skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła napisał na X: "Donald, wyszedłeś na kurczaka". Wpis zniknął po dwóch godzinach. Fogel nie skomentował roli Netanjahu w zawieszeniu broni.

Źródło: The Times of Israel

