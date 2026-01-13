W skrócie Ambasada USA apeluje do obywateli o natychmiastowe opuszczenie Iranu z powodu trwających protestów.

Podano szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i sposobów opuszczenia kraju, zwłaszcza dla osób z podwójnym obywatelstwem.

Protesty w Iranie nabierają na sile, wzrasta liczba ofiar śmiertelnych, a internet jest odcięty już od ponad 108 godzin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Iranie trwają protesty, demonstranci wychodzą na ulice by sprzeciwić się reżimowi.

Agencja AFP podała, że od ponad 108 godzin w Iranie nie ma internetu.

Rząd Stanów Zjednoczonych apeluje do swoich obywateli przebywających w Iranie. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że udział w protestach może skutkować aresztowaniami i obrażeniami. Dodano też, że należy się spodziewać dalszych przerw w dostępie do Internetu.

Ambasada USA podała listę działań do podjęcia:

Opuść Iran natychmiast. Miej plan opuszczenia Iranu, który nie będzie wymagał pomocy rządu USA.

Jeśli nie możesz opuścić domu, znajdź w nim bezpieczne miejsce lub w innym budynku. Przygotuj zapas jedzenia, wody, leków i innych niezbędnych rzeczy.

Unikaj demonstracji.

Śledź lokalne media, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Bądź przygotowany na modyfikację swoich planów.

Naładuj telefon i utrzymuj kontakt z rodziną i znajomymi informując ich o swojej sytuacji.

Zapisz się do programu Smart Traveler Enrollment Program (STEP) aby otrzymywać najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa w Iranie.

Iran. Opuszczenie kraju na własną rękę. USA wydały wskazówki

Dla tych, którzy zdecydują się na opuszczenie Iranu przygotowano też szczegółowe informacje. Kluczowe jest, by osoby posiadające podwójne obywatelstwo amerykańsko-irańskie opuściły kraj na irańskich paszportach.

"Obywatele USA są narażeni na znaczne ryzyko przesłuchania, aresztowania i zatrzymania w Iranie. Okazanie paszportu amerykańskiego lub udowodnienie powiązań ze Stanami Zjednoczonymi może być wystarczającym powodem dla władz irańskich do zatrzymania danej osoby" - podano w komunikacje.

Podkreślono, że rząd USA nie może zagwarantować swoim obywatelom bezpiecznego wyjazdu. "Powinieneś wyjechać tylko wtedy, gdy uważasz, że jest to bezpieczne" - napisano.

Granica lądowa Armenii w Agarak/Norduz pozostaje otwarta. Obywatele USA wjeżdżający do Armenii z Iranu potrzebują ważnego paszportu amerykańskiego i mogą przebywać w Armenii do 180 dni bez wizy.

Tureckie przejścia graniczne z Iranem również pozostają otwarte. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo amerykańsko-irańskie, planujące wjazd do Turcji na podstawie paszportów irańskich lub tureckich nie potrzebują wcześniejszej zgody.

Granice lądowe Turkmenistanu także są otwarte, ale obywatele USA potrzebują specjalnego zezwolenia od rządu Turkmenistanu przed zbliżaniem się do granicy.

Obywatele, którzy nie posiadają odpowiednich dokumentów, powinni się zgłosić do działów obsługi amerykańskich ambasad w poszczególnych krajach.

Protesty w Iranie. "Ostatnie dni reżimu"

Protesty wybuchły w reakcji na pogarszającą się sytuację ekonomiczną w kraju. Ogarnęły cały kraj i przerodziły w jeden z największych od lat zrywów społecznych przeciwko irańskiemu reżimowi.

Donald Trump w niedzielę powiedział, że poważnie rozważa uderzenie na obiekty w Iranie w odpowiedzi na tłumienie antyrządowych protestów przez reżim. Wcześniej kilkakrotnie groził, że to zrobi, jeśli Iran będzie zabijał demonstrantów.

Zdaniem kanclerza Niemiec Friedricha Merza patrzymy właśnie na ostatnie tygodnie lub dni irańskiego reżimu.

W poniedziałek wieczorem podano, że podczas protestów zginęło co najmniej 648 osób. To bilans ofiar potwierdzonych przez organizację pozarządową Iran Human Rights (IranHR). Niektóre doniesienia mówią nawet o sześciu tysiącach ofiar.

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o słowach Donalda Tuska na temat USA: Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź Polsat News Polsat News